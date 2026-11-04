🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités
Photo: © photonews

Amine Benchaib a remporté son quatrième trophée en un an du côté du Kauno Zalgiris. Mais pas question de s'habituer au succès : l'ancien de Charleroi s'est même montré un poil maladroit avec son nouveau jouet.

Amine Benchaib s'était révélé à Lokeren, avant de tenter sa chance à Charleroi, où il n'avait que peu joué. Arrivé à Courtrai en 2021 pour obtenir le temps de jeu qu'il n'obtenait que peu au Mambourg sous Karim Belhocine puis Edward Still, le milieu offensif n'a pas eu beaucoup plus d'occasions de montrer ses qualités chez les Kerels.

Benchaib de la Belgique vers la Lituanie

Il a donc relancé sa carrière en Roumanie, du côté de Mioveni puis de Farul. Ses pérégrinations l'ont ensuite mené en Lituanie. Après une pige de six mois à Panevezys, l'ancien Zèbre a signé en janvier 2025 au Kauno Zalgiris, avec qui il a été champion l'an dernier et où il évolue toujours aujourd'hui.

Cela lui a notamment permis de disputer des matchs de Coupe d'Europe. Rien que cet été, le Gantois de 28 ans était de la partie pour six matchs de tours préliminaires de Ligue des Champions, deux de tours préliminaires d'Europa League et le premier de la phase de ligue de Conférence League contre Brighton.

L'armoire à trophées se remplit

Mais ce week-end, il s'agissait de continuer à garnir son palmarès. Le Kauno Zalgiris a en effet confirmé son titre de Champion de Lituanie, le deuxième pour Benchaib, son quatrième trophée depuis son arrivée au club.

Lors des célébrations, l'ancien Carolo a fait parler de lui pour avoir...cassé le trophée. Dans l'adrénaline, il a en effet brisé l'anse de la coupe. La fédération avait-elle donné une réplique du trophée en carton ? Benchaib a en tout cas préféré en rire, pointant ses biceps.

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