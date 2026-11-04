🎥 Un ancien de Saint-Trond s'offre un but en Ligue des Champions face à Thibaut Courtois

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Un ancien de Saint-Trond s'offre un but en Ligue des Champions face à Thibaut Courtois
Photo: © photonews
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Passé par le STVV, Aboubakary Koita porte désormais le maillot rayé jaune et noir de l'AEK Athènes, sacré champion de Grèce. Face au Real Madrid, l'ailier a signé un très joli goal face au meilleur gardien du monde.

Ce mercredi soir, dans l'un des deux matchs avancés de la 4e journée de Ligue des Champions, l'AEK Athènes recevait le Real Madrid. Dans le onze athénien figure un ancien joueur passé par le championnat belge : Aboubakary Koita. Et celui-ci s'est mis en évidence face au club le plus titré de la Ligue des Champions. Il ouvert le score à la 12e minute après une superbe action individuelle. Loita a éliminé plusieurs adversaires, dont Marc Cucurella, avant de tromper Thibaut Courtois d'une frappe du pied gauche. 

Ce but d'Aboubakary Koita contre le Real Madrid est aussi une belle occasion de rappeler le parcours belge de l'ailier de l'AEK Athènes. L'international mauritanien a été formé en Belgique, où il s'est véritablement révélé avant de s'envoler pour la Grèce.

L'éclosion du "Canari"

Né au Sénégal le 20 septembre 1998, Koita a grandi en Belgique et y a effectué toute sa formation. Il est notamment passé par le FC Merksem, le Lyra et Geel avant de rejoindre le centre de formation de La Gantoise en 2017. Il y a signé son premier contrat professionnel et effectué ses débuts en équipe première en mai 2018.

Son parcours l'a ensuite conduit au KV Courtrai, puis à Waasland-Beveren, ce qui lui a permis de se faire les dents avant de réellement éclore en Jupiler Pro League. C'est en effet à Saint-Trond que le Mauritanien a franchi un cap. Entre 2021 et 2024, il a inscrit 18 buts en 90 apparitions toutes compétitions confondues.

Sa dernière saison en Belgique, en 2023-2024, a particulièrement marqué les esprits : il a inscrit 15 buts en championnat, devenant l'un des éléments offensifs les plus remarqués de la Pro League.

L'envol vers l'AEK Athènes

À l'été 2024, l'AEK Athènes a déboursé environ quatre millions d'euros pour s'attacher ses services. Aboubakary Koita a signé un contrat jusqu'en 2029. Il a également choisi de représenter la Mauritanie sur la scène internationale, malgré ses attaches belges et sénégalaises.

Son but face au Real Madrid illustre donc le chemin parcouru par un joueur qui a grandi footballistiquement en Belgique, de ses débuts à La Gantoise jusqu'à son éclosion au STVV. Et d'encore prouver que passer par la Pro League reste formateur pour un jour s'illustrer face aux grands d'Europe.

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