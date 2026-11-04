🎥 Un ancien joueur de La Gantoise, en feu contre Liverpool, offre le but de la victoire au rival de Lukaku

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Un ancien joueur de La Gantoise, en feu contre Liverpool, offre le but de la victoire au rival de Lukaku
Photo: © photonews
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Passé par La Gantoise entre 2023 et 2025, Archie Brown a été le héros inattendu de la victoire de Fenerbahçe sur Liverpool. L'Anglais a marqué et délivré la passe décisive sur le troisième but victorieux des siens. Romelu Lukaku, titulaire pour les Stambouliotes, a été moins à la fête et a perdu des points face à son concurrent direct. Mais, il se contentera sûrement de ce succès de prestige.

Vous souvenez-vous d'Archie Brown, ce latéral gauche anglais passé par La Gantoise ?  Désormais, il est le coéquipier de Romelu Lukaku au Fenerbahçe. Et face à un club de son pays natal, Archie Brown, a crevé l'écran ce mercredi soir, en Ligue des Champions.

ll y a en effet des soirées qui peuvent changer la dimension d'un joueur. Archie Brown a peut-être vécu l'une d'entre elles ce mercredi soir. Face à Liverpool, en Ligue des champions, le latéral de Fenerbahçe a été l'un des grands artisans de l'exploit stambouliote, dirigé par une dernière fois par l'ancien coach du Beerschot Dirk Kuyt. Buteur et passeur décisif, Brown a largement contribué au succès 3-2 des siens face aux "Reds".

Alors que Liverpool pensait avoir fait le plus dur en reprenant l'avantage, grâce à Alexander Isak à la 69e minute, l'ancien Buffalo a remis les deux équipes à égalité quatre minutes plus tard. Le défenseur a profité d'une situation confuse dans la surface anglaise pour tromper Alisson et relancer complètement la rencontre.

Mais l'ancien joueur de La Gantoise n'avait pas encore terminé son travail. À la 79e minute, il s'est mué en passeur en adressant un centre parfaitement ajusté à Vedat Muriqi, qui a placé une tête victorieuse. Deux actions décisives qui ont permis à Fenerbahçe de renverser Liverpool et de s'offrir une victoire de prestige. Et aussi de remettre du baume au coeur à ce club ambitieux, un peu largué dans son championnat et peu à la fête sur la plus belle des scènes continentales.

Le Buffalo dynamiteur

Ceux qui suivent le football belge connaissent évidemment le nom d'Archie Brown. Formé notamment à West Bromwich Albion et à Derby County, l'Anglais avait rejoint Lausanne-Sport en 2021 avant de débarquer à La Gantoise en 2023.

À Gand, il s'était progressivement imposé comme un latéral gauche particulièrement offensif, capable de faire des différences grâce à sa puissance et sa qualité technique. Ses performances lui avaient ouvert les portes de Fenerbahçe à l'été 2025, dans le cadre d'un transfert estimé à environ huit millions d'euros.

À 24 ans, Archie Brown confirme désormais sur la scène européenne qu'il possède les qualités pour peser dans les grandes soirées. Et cette fois, Liverpool en a fait les frais.

Lukaku sorti à l'heure de jeu

Titulaire, Romelu Lukaku espérait frapper un grand coup contre une grosse écurie de Premier League. "Big Rom" aura déçu et sera remplacé peu après l'heure de jeu par Vedat Muriqi qui inscrira le troisième but victorieux du "Fener."

Encore des points perdus pour Lukaku dans son duel avec son principal concurrent.

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