🎥 Victime d’un attentat à la bombe à Dortmund voici 9 ans, Marc Bartra au Borussia avec le Bétis Séville

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Victime d’un attentat à la bombe à Dortmund voici 9 ans, Marc Bartra au Borussia avec le Bétis Séville
Photo: © Photonews

C'est un retour particulier qui s'est déroulé ce mercredi soir à Dortmund. Le célèbre Mur jaune ne manquera pas d'ovationner Marc Bartra, ancien joueur du club désormais au Bétis Séville, qui revient au Signal Iduna Park neuf ans après une tentative d'attentat.

Le Borussia Dortmund accueille le Real Betis ce mercredi soir en Ligue des champions. Une affiche européenne qui aura une saveur toute particulière pour Marc Bartra. Près de neuf ans après avoir quitté le club allemand, le défenseur espagnol retrouve le Signal Iduna Park, un stade auquel il reste profondément attaché. Mais derrière ces retrouvailles se cache surtout le souvenir d’un événement qui a marqué sa vie à jamais.

Le bus de Dortmund visé par un attentat

Le 11 avril 2017, le bus du Borussia Dortmund était visé par un attentat à l’explosif alors qu’il se dirigeait vers le stade pour affronter l’AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions. Trois engins avaient explosé à proximité du véhicule. Marc Bartra avait été le seul joueur blessé. Touché par des éclats, il avait notamment souffert d’une fracture du radius droit et avait dû être hospitalisé.

L’épisode avait profondément marqué le vestiaire et l’ensemble du club. Trente-cinq jours après l’attaque, l’Espagnol retrouvait la compétition, dans une atmosphère particulièrement émouvante. Son retour sur les terrains, puis les images de son bras protégé par une attelle, étaient devenus des symboles pour nombre de supporters du BVB.

Parti en 2018

Parti en janvier 2018, Marc Bartra n’avait plus affronté Dortmund dans son stade depuis. À 35 ans, il revient désormais sous les couleurs du Betis, avec lequel il s’est imposé comme un élément important de la défense. Dans un entretien accordé au média du club allemand, il a confié son émotion à l’idée de retrouver les supporters et cette enceinte qui occupe toujours une place particulière dans son cœur.

"Ce stade aura toujours une place spéciale dans mon cœur", a-t-il notamment expliqué. Le défenseur se réjouit également de retrouver une atmosphère qu’il compare à celle du Betis, où les supporters entretiennent eux aussi un lien très fort avec leur équipe.

Marc Bartra n'a cependant pas été titularisé par Manuel Pellegrini pour cette rencontre. Le coach chilien a-t-il effectué un choix tactique alors que le trentenaire est l'un des éléments clés de sa défense ou a-t-il pris en compte le contexte émotionnel. Et en parlant d'émotion, le latéral droit espagnol en a eu une belle lors de l'inspection de la pelouse. Marco Reus, joueur emblématique du Borussia Dortmund désormais au LA Galaxy, l'a appelé par Facetime pour échanger sur ce retour particulier. L'ancien international allemand était le capitaine du BVB à l'époque de l'attentat et a forcément un lien particulier avec Marc Bartra.

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