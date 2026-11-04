20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence

Scott Crabbé, journaliste football
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20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence
Photo: © Photonews
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Heidenheim a annoncé le départ de son entraîneur Frank Schmidt en fin de saison. C'est un petit événement chez nos voisins, après 20 ans de bons et loyaux services.

C'est avec beaucoup d'émotions qu'Heidenheim a annoncé que Frank Schmidt quitterait le club à la fin de la saison. Il s'agit de l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps dans le football professionnel allemand...et même parmi les dix plus grands championnats européens.

Schmidt a pris les rênes d'Heidenheim en septembre 2007, alors que le club évoluait en cinquième division. Il a ensuite supervisé leur ascension fulgurante à travers les divisions, couronnée par la promotion en Bundesliga en 2023.

Dans la cour des grands

Il y a tout connu d'une participation européenne à la relégation en deuxième division en fin de saison dernière. Ce n'est donc pas un simple chapitre de l'histoire du club qui se referme.

Et pourtant, le mariage aurait pu encore continuer. "J'ai été impressionné par les efforts déployés par le club pour prolonger mon contrat. Cependant, ces dernières semaines, j'en suis venu à la conclusion qu'il est temps de prendre une décision, notamment pour permettre au FCH de planifier l'avenir. Après près de 20 ans, je souhaite simplement faire une pause cet été", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Pour l'heure, Frank Schmidt essaie de ne pas se laisser déstabiliser par l'émotion : il y a une fin de saison à assurer. "Je ne me préoccupe pas pour l'instant de la durée de cette pause ni de ce qui m'attend à partir du 1er juillet. Au contraire, je m'interdis d'y penser d'ici là. Je donnerai tout jusqu'au dernier match".

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