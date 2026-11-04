Accusé de racisme à plusieurs reprises : voici le nouveau coach de Romelu Lukaku en Turquie

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Accusé de racisme à plusieurs reprises : voici le nouveau coach de Romelu Lukaku en Turquie
Photo: © Photonews

Après la démission d'Ismail Kartal, Fenerbahçe tient son nouvel entraîneur. L'intérim de Dirk Kuyt n'aura pas duré bien longtemps. C'est désormais Emre Belözoglu qui dirigera le club stambouliote. Et Romelu Lukaku est prévenu : son nouveau coach a sa réputation...

Après un intérim de l'ex-coach du Beerschot Dirk Kuyt, qui n'aura duré que deux matchs en comptant celui qu'il s'apprête à diriger ce soir... face à son ancien club Liverpool, Fenerbahçe tient déjà son nouvel entraîneur. C'est Emre Belözoglu qui succède officiellement à Ismail Kartal, dont la démission date de la semaine passée.

Belözoglu est une icône de Fenerbahçe, où il a évolué de de 2008 à 2012, puis de 2013 à 2015, avant d'y terminer sa carrière en 2020. L'ex-international turc (101 caps) a également fait ses débuts en tant qu'entraîneur sur le banc du Fener, pour un bref intérim en 2021.

Il a par la suite entraîné l'Istanbul Basaksehir, Ankaragücü, Antalyaspor et récemment Kasimpasa. En 2017, il terminait vice-champion de Turquie et finaliste de la Coupe avec l'Istanbul BB. 

Un coach accusé de racisme : tensions avec Lukaku en vue ? 

Si le CV d'Emre Belözoglu laisse donc présager de belles choses à la tête du Fenerbahçe, le nouveau coach de Romelu Lukaku n'est pas pour autant dénué de casseroles. En effet, à deux reprises dans sa carrière, le Turc a fait face à des accusations de racisme.

La première date de sa période anglaise, lorsqu'il portait le maillot de Newcaste United. El-Hadji Diouf (Bolton) et Joseph Yobo (Everton) l'avaient à l'époque accusé d'avoir tenu des propos racistes, ce dont il s'était défendu, rappelant que son colocataire à Newcastle était Obafemi Martins. Al Bangoura (Watford), plus tard, l'accusera à son tour, ce qui poussera Belözoglu à quitter l'Angleterre par la suite.

Lire aussi… De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

En 2012, c'est en Turquie qu'un joueur l'accuse : l'ancien de Beveren Didier Zokora affirme que Emre Belözoglu l'a insulté, ce que, cette fois, le nouveau coach du Fenerbahçe reconnaîtra. "Dans le feu de l'action, on dit parfois de mauvaises choses, j'ai utilisé un mot stupide", déclare-t-il alors. Belözoglu sera condamné à deux mois et deux semaines de prison avec sursis par la cour criminelle d'Istanbul.

On le sait : Romelu Lukaku est très engagé contre le racisme, et n'a jamais hésité, quand il était en Italie, à aller à la confrontation avec les supporters adverses lorsque des propos injurieux lui étaient destinés. On espère donc que la cohabitation se passera au mieux entre les deux hommes !

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