Anderlecht devra se méfier d'un Belge de retour en forme : "Il joue enfin à son meilleur poste"

Yorbe Vertessen arrive au Lotto Park sur la lancée d'une très belle performance avec le RB Salzbourg : il a marqué et délivré une passe décisive lors du dernier match de son équipe. De manière générale, l'ex-international U21 est en forme cette saison.

Après avoir vécu quelques moments un peu plus compliqués suite à son départ de l'Union Saint-Gilloise, Yorbe Vertessen (25 ans) a retrouvé des couleurs ces dernières saisons. Prêté au Parc Duden où il avait montré ses qualités en 2023, il avait ensuite enchaîné au PSV Eindhoven et à l'Union Berlin en 2023-2024, sans devenir indispensable ni aux Pays-Bas, ni en Allemagne.

Le déclic viendra d'un prêt en seconde partie de saison 2024-2025, direction le RB Salzbourg : convaincu après que Vertessen ait inscrit 5 buts en 16 matchs, le club autrichien le transfère à titre définitif. La saison passée, rebelote avec 13 buts en 40 matchs pour celui qui n'est encore qu'ex-international U21, n'ayant été appelé ni par Tedesco, ni par Garcia - a fortiori pas encore par Van Bommel.

"Vertessen joue à son meilleur poste"

Et cette saison, s'il n'est pas systématiquement titulaire, Yorbe Vertessen a droit à un bilan plutôt positif quand nous interrogeons Simon Urhofer, journaliste autrichien suivant le RB Salzbourg pour LAOLA1. "Il joue quasi-exclusivement en tant qu'ailier cette saison, ce qui lui convient bien mieux que la position d'attaquant qu'il occupait le plus souvent la saison passée", explique notre interlocuteur pour Walfoot.

"Je ne pense pas qu'il a le physique pour jouer devant. Mais en tant qu'ailier, il a le coffre et la capacité à presser qu'il faut pour réussir à Salzbourg", estime Urhofer. "Ce qui lui faisait défaut jusqu'ici, c'était son efficacité devant le but. Cette saison, c'est un peu mieux avec déjà 5 buts en championnat et en Coupe, ce qui n'est pas incroyable mais pour lui, c'est bien".

Vertessen aura quoi qu'il en soit l'occasion de se montrer ce jeudi face au RSC Anderlecht et de se rappeler au bon souvenir du public belge - qui l'avait déjà vu la saison passée face au Club de Bruges en préliminaires de Champions League, sans qu'il puisse se mettre en évidence, Salzbourg s'étant incliné deux fois.



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"Il débutera à coup sûr contre Anderlecht, le RB Salzbourg n'a pas énormément d'ailiers pour le concurrencer", nous confirme Simon Urhofer. Assez étrangement, ce sera la première fois de la carrière de Yorbe Vertessen qu'il affrontera les Mauves : sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise, il était arrivé trop tard pour vivre un derby de Bruxelles, le RSCA ne disputant pas les Champions Playoffs cette saison-là.