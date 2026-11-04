Binational avant l'heure, il avait tourné le dos à la Belgique : "Comment faire une équipe avec ça ?"

Aujourd'hui, plusieurs membres du noyau des Diables Rouges disposent de plusieurs nationalités sportives et sont donc éligibles pour plusieurs sélections. A l'époque où les cas les plus importants se nommaient Mehdi Carcela ou Nacer Chadli, Ibrahim Maaroufi avait lui aussi dû faire un choix.

Parti d'Anderlecht vers le PSV à 11 ans, invité par Guus Hiddink à s'entraîner avec l'équipe première alors qu'il n'a que 15 ans, transféré par l'Inter et champion d'Italie avec le noyau A à 18 printemps, Ibrahim Maaroufi a longtemps fait office de grand espoir du football belge.

Il a d'ailleurs disputé un match qualificatif pour l'Euro U21 avec les Diablotins, aux côtés d'espoirs comme Axel Witsel, Sébastien Pocognoli, Jonathan Legear ou Reginal Goreux. Mais il s'agira de sa seule apparition avec nos U21.

Trop de divisions internes

Né à Bruxelles, élevé à Anderlecht, Maaroufi n'a jamais renié ses deux nationalités. "Je suis belge, comme je suis marocain. Mes parents ont été bien reçus, ici, même s’ils ont dû faire face au racisme", explique-t-il à So Foot.

Mais au moment de poser un choix quant à sa nationalité sportive, ses racines marocaines ont tout de même pris le dessus. "Le Maroc, c’est mon sang, mon père, ma mère. Et puis, en Belgique, il y avait deux problèmes. D’abord, les Wallons et les Flamands ne se mélangeaient pas à l’époque. Comment veux-tu faire une équipe avec ça ?", s'interroge-t-il après coup.

Le cadet de l'équipe

Ce n'est un secret pour personne : la scission observée à l'époque entre joueurs wallons et flamands créait un véritable fossé. Heureusement, cela semble avoir changé aujourd'hui.





Son âge lui a également joué des tours. "Je n’avais pas été sélectionné par Jean-François De Sart pour une compétition, car j’étais le plus jeune du groupe. Du coup, j’ai choisi le Maroc. J’ai été bien accueilli. Je savais que l’équipe nationale marocaine pouvait arriver où elle en est aujourd’hui. Ils se donnaient les moyens".