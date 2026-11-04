Blessés de retour, attente d'un appel de Van Bommel : l'Union fait le point sur les dossiers chauds à Vigo

L'Union Saint-Gilloise se prépare à défier le Celta Vigo en Europa League. David Hubert et Kamiel Van de Perre ont préfacé la rencontre en conférence de presse.

Après son joli 7 points sur 9, l'Union Saint-Gilloise se présente sereine en Galice. "Je me sens bien, l'équipe se sent bien", confirme Kamiel Van de Perre.

Le milieu de terrain a faim. "Sans ma faute contre la Real Sociedad, c'était neuf sur neuf. Mais la sixième place est méritée. On veut gagner chaque match, on veut le le top 8".

L'Union retrouve le football espagnol

Comme contre la Real Sociedad, il s'attend à un match ouvert. "C'est une équipe forte au ballon, comme nous. J'attends du spectacle".

Il a également été question d'une possible présélection chez les Diables, que les observateurs lui promettent depuis quelques mois. "Oui, j'espère être convoqué, mais je ne me foaclise vraiment pas là-dessus, j'essaie juste de faire de mon mieux à chaque match. Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède".

L'infirmerie commence à se vider

David Hubert a ensuite pris la parole. Comme souvent ces dernières semaines, il a d'abord fait un point sur l'infirmerie. "Mis à part Kevin Mac Allister, Mateo Biondic et Ondrej Kricfalusi, tout le monde est là et prendra part à l'entraînement, de manière individuelle pour certains".



Lire aussi… Une recrue de l'Union a déjà tapé dans l'oeil de l'Europe : deux clubs sont sur le coup›

Comme Adem Zorgane, Kevin Rodriguez et Ross Sykes récemment, plusieurs éléments du noyau sont sur le retour. "Rob Schoofs est là mais s'entraîne de manière partielle, il ne sera pas encore sur la feuille de match. Ilan Hurtevent bien".

L'Union sans complexe

Le climat autour de l'équipe est apaisé. "Il y a des attentes, c'est positif et ça découle de nos prestations. Ça donne de la confiance, mais on sait aussi tout ce qu'on doit faire, tout ce qui doit être réuni pour ça".

L'opposition n'en sera pas moins relevée demain. "Le Celta avait la meilleure défense de la Liga jusqu'au week-end dernier, c'est une équipe solide qui ne concède pas beaucoup. Elle a perdu ce week-end, joue à la maison, doit prendre des points. Je ne pense pas qu'ils vont calculer".