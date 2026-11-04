Bolat, Anderlecht et l'Union : retour sur les précédents duels européens entre Belges et Néerlandais

Le PSV Eindhoven et le Club de Bruges s’affrontent ce mercredi soir en Ligue des champions dans une rencontre importante. Mais les confrontations européennes entre clubs belges et néerlandais ne datent pas d’hier. Retour sur quelques-uns des duels les plus marquants entre voisins des plats pays.

La dernière confrontation entre une équipe belge et une formation néerlandaise remonte à tout juste un an. Et, déjà à l’époque, c’est à Eindhoven que les deux équipes s’étaient affrontées. Le PSV avait alors lancé sa campagne de Ligue des champions par une défaite surprise face à l’Union Saint-Gilloise (1-3).

L’Union avait fait tomber le PSV à Eindhoven

Promise David avait rapidement ouvert le score pour les Bruxellois avant que Mac Allister et El Hadj trouvent aussi le chemin des filets pour l’Union. Depuis, deux de ces trois joueurs ont quitté le club et le troisième est actuellement blessé. Comme quoi, les choses peuvent aller très vite dans le football !

Ruben Van Bommel, désormais fils du sélectionneur des Diables rouges, avait réduit l’écart dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Les confrontations entre les deux pays ont souvent été synonymes de tension et de suspense. Un an plus tôt, l’Ajax Amsterdam et l’Union Saint-Gilloise s’étaient ainsi affrontés à deux reprises. Les Néerlandais avaient finalement remporté cette double confrontation de justesse, non sans avoir connu quelques grosses frayeurs à Amsterdam.

Quel bilan pour le PSV et le Club Bruges face aux équipes belges ?

Le PSV a déjà croisé la route d’une formation belge à 11 reprises. Le bilan est légèrement défavorable aux Néerlandais : quatre victoires, six défaites et un partage.



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En 1971-1972, le club d’Eindhoven avait été éliminé par Lierse. Malgré une victoire 1-0 à l’aller, il avait lourdement chuté au retour (4-0), sur la pelouse du Lisp.

En 1988, le PSV avait également perdu la Supercoupe d’Europe face au FC Malines. Battus 1-0 à domicile, les Néerlandais s’étaient inclinés 3-0 lors du match retour en Belgique.

Anderlecht avait ensuite éliminé le PSV en deux manches lors de la saison 1991-1992. Les Bruxellois avaient également pris le dessus sur les Néerlandais lors de la légendaire phase de groupes de la Ligue des champions 2000-2001. Le PSV s’était incliné à deux reprises face aux "Mauves" (1-0 à Bruxelles et 2-3 à Eindhoven), dans un groupe qui comptait également le Dynamo Kiev et Manchester United.

Les Néerlandais ont toutefois connu davantage de réussite face à Zulte Waregem. Lors des tours préliminaires de la Ligue des champions 2013-2014, ils avaient remporté les deux rencontres face au club flandrien.

De son côté, le Club de Bruges a affronté des équipes néerlandaises à cinq reprises. En 1989-1990, les Brugeois avaient éliminé le FC Twente grâce à une victoire et un partage. Lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2003-2004, ils avaient battu l’Ajax Amsterdam une fois, avant de s’incliner lors de l’autre confrontation. Un an plus tard, ils avaient également pris le dessus sur Utrecht en Coupe UEFA.

Le bilan brugeois face aux clubs néerlandais est donc de trois victoires, un match nul et une défaite.

Le Club Bruges peut ainsi se targuer d’avoir connu davantage de succès face aux formations néerlandaises que le PSV Eindhoven face aux équipes belges. Mais le souvenir le plus douloureux pour les Pays-Bas reste peut-être le but inscrit par Sinan Bolat avec le Standard contre l’AZ Alkmaar. Une tête venue de nulle part dans les arrêts de jeu de la rencontre. Sclessin s'était embrasé et le gardien turc n'avait sans doute jamais sprinter aussi vite dans sa carrière.