"Chaque détail prend des proportions folles" : la pression est différente à Anderlecht

Ludwig Augustinsson sait que la pression peut parfois être particulièrement forte à Anderlecht. Le Suédois, qui a déjà évolué dans plusieurs grands clubs européens, voit comment de petits événements prennent des proportions énormes.

Malgré les difficultés des dernières semaines, le groupe est resté très soudé, assure le latéral gauche suédois. "L’ambiance est très bonne, c’est positif à l’entraînement. Quand tu perds un match à Anderlecht, tu es déçu les premiers jours. Mais il y a beaucoup de matchs et donc peu de temps pour s’y attarder. Demain, nous avons un match très important en vue de la qualification", estime Ludwig Augustinsson.

Le Suédois estime que les prestations parfois en dents-de-scie d’Anderlecht ne doivent pas systématiquement mener à de grandes conclusions. Après quatre ans au Sporting, il sait toutefois comment les choses fonctionnent.

"Nous ne sommes pas la meilleure équipe après quelques victoires, et nous ne sommes pas non plus la pire quand nous perdons une fois", lance-t-il - une déclaration venue rejoindre les habituels "L'important, c'est les trois points" et "Match après match" auprès des clichés éculés des conférences de presse.

Ludwig Augustinsson connaît l'adversaire qui attend le RSCA, même s'il portait encore le maillot du FC Séville quand il a affronté le RB Salzbourg. "Oui, nous avions d'ailleurs perdu. C’était pendant le Covid. Ils ont quelques bons joueurs, mais je crois en notre équipe et nous avons toutes nos chances de gagner demain".

La concurrence n’effraie pas Augustinsson

Augustinsson était sur le banc lors des deux derniers matchs européen, la concurrence d'Oleg Reabciuk se faisant de plus en plus pressante. "Nous avons un noyau large et il y a de la concurrence à chaque poste. Tout dépend des joueurs dont l’entraîneur a besoin pour chaque match. Cela peut dépendre de la tactique, mais aussi de mes prestations", reconnaît-il.



Lire aussi… Vitor Bruno adresse un message après le décès de Jesus de Miguel›

Le Suédois ne compte en tout cas pas se résigner à un rôle de réserviste. "Que j’aie 40 ou 20 ans, je veux jouer chaque match, mais ce n’est pas possible". Selon lui, sa condition physique n’est en tout cas pas un problème. "Je me sens en forme, je n’ai encore manqué aucun entraînement cette saison. J’essaie d’être prêt pour tout".