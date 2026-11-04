De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

Ce soir, Fenerbahçe accueille Liverpool. Un choc que tout Istanbul attend, Romelu Lukaku était d'ailleurs présent en conférence de presse pour le préfacer.

Avec deux matchs de suite où il est resté sur le terrain pendant 90 minutes, Romelu Lukaku monte en puissance avec Fenerbahçe. Malheureusement, il n'a pas marqué lors de ces deux rencontres, soldées par deux défaites.

La première d'entre elles a d'ailleurs été fatale à l'entraîneur. "İsmail Kartal était vraiment quelqu'un du club et de telles situations sont très tristes. Parce qu'à chaque fois que nous avions un mauvais résultat, on pouvait voir que ça lui faisait mal ; il voulait le meilleur pour Fenerbahçe, nous le savons", explique Lukaku en conférence de presse.

L'hommage de Lukaku à son ancien entraîneur

"Nous n'avons pas pu donner les résultats que le club voulait et le club a pris une décision. Sur le plan individuel, je peux dire que je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir donné la chance de venir ici. Il a toujours essayé d'aider et de me tenir informé sur le club", poursuit Big Rom.

Pourtant, l'entraîneur turc a longtemps préféré Vedat Muriqi en pointe. Mais Lukaku n'était pas encore au point physiquement. Il semble désormais lancé. "Je suis en bonne forme en ce moment. Maintenant, nous devons progresser ensemble sur le plan collectif. Je veux gagner à la fin. Fenerbahçe ne gagne pas en ce moment, je ne suis donc pas heureux pour cette raison ; le club ne l’est pas non plus".

Prêt à jouer un mauvais tour aux Reds

Le Fener' a l'occasion de marquer les esprits en réalisant un gros coup contre Liverpool. Les Reds sont également l'adversaire le plus fréquemment rencontré par Big Rom au cours de sa carrière. Avec 5 buts en 20 matchs à la clé.





"On les a bien analysés. Il va falloir être compact. Il y aura des moments où nous pourrons leur faire mal. Et dans ces moments-là, il faudra être présents. Je peux vous dire que nous sommes préparés pour toutes les éventualités", prévient-il.