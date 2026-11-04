Hans Vanaken brise un tabou au Club : « Celui qui dit le contraire ment »

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Au Club de Bruges, personne ne peut faire semblant qu'une soirée de Ligue des champions procure les mêmes sensations qu'un match de championnat ordinaire. Joaquin Seys et Hans Vanaken reconnaissent tous deux que la scène européenne apporte automatiquement une motivation supplémentaire.

Pour Joaquin Seys, il y a un élément supplémentaire à prendre en compte. Lors des soirées de Ligue des champions, les tribunes sont remplies de recruteurs et chaque prestation est observée d'encore plus près. Le jeune défenseur affirme cependant qu'il se donne autant en championnat qu'en C1.

“Bien sûr que je sais qui regarde. Ca donne une motivation supplémentaire.  Mais si tu ne performes qu'en Ligue des champions et que tu te relâches en championnat, c'est inutile", estime le Diable Rouge dans le Nieuwsblad.

Hans Vanaken ne le cache pas : la Champions League, c'est spécial

Vanaken estime lui aussi qu'il est logique que la Ligue des champions suscite quelque chose en plus. “C'est logique que la Ligue des champions te stimule davantage. Celui qui dit le contraire ment”, affirme le capitaine.

Pour lui, le championnat reste néanmoins au moins aussi important. Selon Vanaken, le Club doit aussi être capable de faire basculer les matches en sa faveur lors des moins bons jours. C'est justement là qu'il voit une différence avec la saison dernière.

Lire aussi… Leurs aînés devront mieux faire : le Club de Bruges battu par le PSV en Youth League
“Le point positif, c'est que nous le faisons cette saison. Nous gagnons des matches que nous n'aurions peut-être pas gagnés la saison dernière”, explique-t-il. 

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