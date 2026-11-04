Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"
Photo: © Photonews

Le Club de Bruges a frappé fort d'entrée de jeu dans cette Ligue des Champions : après une défaite à la maison contre Aston Villa, les Gazelles ont pris 6 points face à l'Inter et le Racing Lens. De quoi aborder le match au PSV Eindhoven avec confiance.

Ivan Leko le sait : Bruges se rend à Eindhoven en tant qu'adversaire respecté, voire craint par de nombreuses équipes d'Europe. "Le football belge a progressé depuis l'époque où j'étais joueur. Nous ne sommes plus juste là pour participer et prendre des selfies en Coupe d'Europe", lance le coach croate dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Nous voulons gagner des matchs en Ligue des Champions. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que le PSV", précise Leko. "Le PSV joue à domicile, a des joueurs d'expérience qui ont joué au FC Barcelone, à l'Inter, au Bayern... Nous allons devoir être à notre meilleur niveau".

Ivan Leko ne s'est pas passé sur le match de l'Union

Pas d'excès de confiance, donc, après des victoires impressionnantes à l'Inter Milan et contre le RC Lens. "Si je m'attends à un match ouvert ? Non. Nous allons attaquer, et eux aussi. Mais nous ne pouvons pas concéder trop d'occasions, nous ne sommes pas naïfs". 

La rencontre disputée la saison passée par l'Union Saint-Gilloise au Phillips Stadion pourrait servir d'exemple, les hommes de David Hubert étant venus s'imposer (1-3) à Eindhoven.

Lire aussi… Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend
"J'ai vu ce match mais ce n'est pas nécessaire de s'en inspirer car l'USG a un style bien différent du nôtre", souligne Ivan Leko.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis PSV - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
PSV

Plus de news

Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

22:00
📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

20:40
Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

20:20
L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

07:00
Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

06:30
Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

23:03
Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

22:40
Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

22:20
De retour...pour être titularisé contre Anderlecht ? Un changement remarqué dans la sélection brugeoise

De retour...pour être titularisé contre Anderlecht ? Un changement remarqué dans la sélection brugeoise

15:20
Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

20:53
Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

21:40
Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

21:20
Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas" Interview

Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas"

20:00
Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

19:40
Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune"

Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune"

14:00
L'adversaire de Bruges très cash : "Je suis surpris qu'il joue encore au Club"

L'adversaire de Bruges très cash : "Je suis surpris qu'il joue encore au Club"

14:30
Le parcours du KRC Genk en Youth Cup s'achève déjà

Le parcours du KRC Genk en Youth Cup s'achève déjà

19:20
Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel

Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel

19:00
On en sait plus : voici combien de temps Christian Burgess sera absent après sa blessure à la cheville

On en sait plus : voici combien de temps Christian Burgess sera absent après sa blessure à la cheville

18:35
Huit buts cette saison : un ancien Diable retrouve ses sensations en Chine

Huit buts cette saison : un ancien Diable retrouve ses sensations en Chine

18:20
Georges-Louis Bouchez fait barrage : la réforme qui pourrait changer beaucoup pour les joueurs de Pro League

Georges-Louis Bouchez fait barrage : la réforme qui pourrait changer beaucoup pour les joueurs de Pro League

18:00
Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union

Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union

17:40
1
Que risque le gardien après la collision mortelle avec l'attaquant de Tenerife ? Un avocat se veut clair

Que risque le gardien après la collision mortelle avec l'attaquant de Tenerife ? Un avocat se veut clair

17:20
"Au milieu de nos supporters, on a des ordures !" : Mehdi Bayat explose devant le Comité disciplinaire

"Au milieu de nos supporters, on a des ordures !" : Mehdi Bayat explose devant le Comité disciplinaire

17:00
Les arbitres du week-end de Pro League sont connus : de bien mauvais augure pour Anderlecht et le Standard

Les arbitres du week-end de Pro League sont connus : de bien mauvais augure pour Anderlecht et le Standard

16:40
Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles

Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles

16:20
1
La chute libre continue : plus appelé chez les Diables depuis l'ère Tedesco, il peut déjà partir en janvier

La chute libre continue : plus appelé chez les Diables depuis l'ère Tedesco, il peut déjà partir en janvier

16:00
Souvenirs du Standard : comment Lille a replacé Nathan Ngoy à un poste surprise

Souvenirs du Standard : comment Lille a replacé Nathan Ngoy à un poste surprise

15:40
"Ça m'a sans doute influencé" : Massimo Bruno s'explique sur sa fin de carrière à 32 ans

"Ça m'a sans doute influencé" : Massimo Bruno s'explique sur sa fin de carrière à 32 ans

15:00
Bem-vindo : comment le nouveau venu des coachs de D1A a côtoyé José Mourinho et Neymar

Bem-vindo : comment le nouveau venu des coachs de D1A a côtoyé José Mourinho et Neymar

13:40
Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés

Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés

13:10
5
Charleroi et Anderlecht dans le top 20, un club belge sur le podium des effectifs les plus jeunes d'Europe !

Charleroi et Anderlecht dans le top 20, un club belge sur le podium des effectifs les plus jeunes d'Europe !

13:00
Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026

Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026

12:40
Le football de demain : comment Bruges veut creuser l'écart sur le reste du football belge grâce à l'IA

Le football de demain : comment Bruges veut creuser l'écart sur le reste du football belge grâce à l'IA

08:30
Anderlecht privilégie ses propres intérêts, mais a de bonnes raisons de le faire

Anderlecht privilégie ses propres intérêts, mais a de bonnes raisons de le faire

12:20
L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister

L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister

12:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 18:45 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 18:45 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
Lens Lens 21:00 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles Union 60 Union 60 a propos de L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister 051961rouche 051961rouche a propos de Mons - Charleroi a fait déborder le vase : la Belgique vers un changement drastique pour les supporters Sandirap77 Sandirap77 a propos de Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction den strep den strep a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved