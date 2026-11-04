Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

Le Club de Bruges a frappé fort d'entrée de jeu dans cette Ligue des Champions : après une défaite à la maison contre Aston Villa, les Gazelles ont pris 6 points face à l'Inter et le Racing Lens. De quoi aborder le match au PSV Eindhoven avec confiance.

Ivan Leko le sait : Bruges se rend à Eindhoven en tant qu'adversaire respecté, voire craint par de nombreuses équipes d'Europe. "Le football belge a progressé depuis l'époque où j'étais joueur. Nous ne sommes plus juste là pour participer et prendre des selfies en Coupe d'Europe", lance le coach croate dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Nous voulons gagner des matchs en Ligue des Champions. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que le PSV", précise Leko. "Le PSV joue à domicile, a des joueurs d'expérience qui ont joué au FC Barcelone, à l'Inter, au Bayern... Nous allons devoir être à notre meilleur niveau".

Ivan Leko ne s'est pas passé sur le match de l'Union

Pas d'excès de confiance, donc, après des victoires impressionnantes à l'Inter Milan et contre le RC Lens. "Si je m'attends à un match ouvert ? Non. Nous allons attaquer, et eux aussi. Mais nous ne pouvons pas concéder trop d'occasions, nous ne sommes pas naïfs".

La rencontre disputée la saison passée par l'Union Saint-Gilloise au Phillips Stadion pourrait servir d'exemple, les hommes de David Hubert étant venus s'imposer (1-3) à Eindhoven.

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"J'ai vu ce match mais ce n'est pas nécessaire de s'en inspirer car l'USG a un style bien différent du nôtre", souligne Ivan Leko.