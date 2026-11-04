La fierté de notre football : pourquoi cette semaine peut encore être cruciale pour le coefficient belge

La Belgique reste très bien positionnée au classement des coefficients UEFA. Notre pays occupe actuellement la septième place et dispose d’une avance confortable sur les Pays-Bas. Cette semaine sera toutefois à nouveau très importante. Le Portugal reste surtout un concurrent majeur dans la lutte pour la très convoitée sixième place.

Après les matches européens du 22 octobre, la Belgique compte 62.450 points. Le Portugal en a 67.350, ce qui lui permet d’occuper la sixième place. Les Pays-Bas suivent à la huitième position avec 55.395 points. L’écart avec nos voisins du Nord s’élève donc à un confortable total de 7.055 points, tandis que la Belgique doit encore combler 4.900 points de retard sur le Portugal. Cela montre clairement où se situe le principal défi des représentants belges dans les mois à venir.

Cette saison, le Club de Bruges a jusqu’ici apporté la plus grande contribution au coefficient. Le champion de Belgique en titre a déjà récolté 2.000 points cette saison pour le total belge. Ensemble, les clubs belges totalisent quant à eux 6.800 points.

La chasse à la sixième place est lancée

Les clubs belges auront l’occasion, dans les semaines et les mois à venir, d’ajouter de nombreux points au total. Chaque victoire et chaque match nul peuvent avoir leur importance. Le classement UEFA détermine en effet le nombre de tickets européens attribués à un pays ainsi que le tour auquel les clubs peuvent — ou plutôt doivent — entamer leur campagne européenne.

Pour la Belgique, la sixième place de ce classement UEFA serait particulièrement attrayante. Cette position peut permettre une répartition plus favorable des tickets européens, avec davantage de possibilités de participer directement à la phase de groupes de la Ligue des champions. Cela représente non seulement des opportunités sportives supplémentaires, mais aussi des avantages financiers considérables. Une participation directe à la Ligue des champions assure en effet des revenus importants aux clubs.

La Belgique garde les Pays-Bas à distance (pour l’instant)

Il est frappant de constater que la Belgique a de nouveau devancé les Pays-Bas ces dernières semaines. Nos voisins du Nord ont profité de solides campagnes européennes ces dernières années, mais ont entre-temps vu une saison particulièrement réussie disparaître de leur calcul sur cinq ans.





Les clubs belges ont en outre affiché une certaine régularité ces dernières années. Lors de la saison 2022-2023, la Belgique a récolté 14.200 points, puis 14.400 un an plus tard et même 15.650 en 2024-2025. La saison dernière, la Belgique a terminé avec 11.400 points. Même si ce total était inférieur à ceux des campagnes précédentes, il est resté une contribution importante au total sur cinq ans.

Les prochaines journées européennes seront importantes pour le classement. La Belgique bénéficie du fait que ses cinq représentants sont toujours en lice en Europe. Cela offre des possibilités d’améliorer encore le coefficient, tant grâce aux résultats des matches qu’à d’éventuels points bonus. La mission du Club de Bruges, de l’Union, d’Anderlecht, de La Gantoise et de Saint-Trond est donc claire : engranger un maximum de points européens.