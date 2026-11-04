La fierté de notre football : pourquoi cette semaine peut encore être cruciale pour le coefficient belge

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La fierté de notre football : pourquoi cette semaine peut encore être cruciale pour le coefficient belge
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Belgique reste très bien positionnée au classement des coefficients UEFA. Notre pays occupe actuellement la septième place et dispose d’une avance confortable sur les Pays-Bas. Cette semaine sera toutefois à nouveau très importante. Le Portugal reste surtout un concurrent majeur dans la lutte pour la très convoitée sixième place.

Après les matches européens du 22 octobre, la Belgique compte 62.450 points. Le Portugal en a 67.350, ce qui lui permet d’occuper la sixième place. Les Pays-Bas suivent à la huitième position avec 55.395 points. L’écart avec nos voisins du Nord s’élève donc à un confortable total de 7.055 points, tandis que la Belgique doit encore combler 4.900 points de retard sur le Portugal. Cela montre clairement où se situe le principal défi des représentants belges dans les mois à venir.

Cette saison, le Club de Bruges a jusqu’ici apporté la plus grande contribution au coefficient. Le champion de Belgique en titre a déjà récolté 2.000 points cette saison pour le total belge. Ensemble, les clubs belges totalisent quant à eux 6.800 points.

La chasse à la sixième place est lancée

Les clubs belges auront l’occasion, dans les semaines et les mois à venir, d’ajouter de nombreux points au total. Chaque victoire et chaque match nul peuvent avoir leur importance. Le classement UEFA détermine en effet le nombre de tickets européens attribués à un pays ainsi que le tour auquel les clubs peuvent — ou plutôt doivent — entamer leur campagne européenne.

Pour la Belgique, la sixième place de ce classement UEFA serait particulièrement attrayante. Cette position peut permettre une répartition plus favorable des tickets européens, avec davantage de possibilités de participer directement à la phase de groupes de la Ligue des champions. Cela représente non seulement des opportunités sportives supplémentaires, mais aussi des avantages financiers considérables. Une participation directe à la Ligue des champions assure en effet des revenus importants aux clubs.

La Belgique garde les Pays-Bas à distance (pour l’instant)

Il est frappant de constater que la Belgique a de nouveau devancé les Pays-Bas ces dernières semaines. Nos voisins du Nord ont profité de solides campagnes européennes ces dernières années, mais ont entre-temps vu une saison particulièrement réussie disparaître de leur calcul sur cinq ans.

Les clubs belges ont en outre affiché une certaine régularité ces dernières années. Lors de la saison 2022-2023, la Belgique a récolté 14.200 points, puis 14.400 un an plus tard et même 15.650 en 2024-2025. La saison dernière, la Belgique a terminé avec 11.400 points. Même si ce total était inférieur à ceux des campagnes précédentes, il est resté une contribution importante au total sur cinq ans.

Les prochaines journées européennes seront importantes pour le classement. La Belgique bénéficie du fait que ses cinq représentants sont toujours en lice en Europe. Cela offre des possibilités d’améliorer encore le coefficient, tant grâce aux résultats des matches qu’à d’éventuels points bonus. La mission du Club de Bruges, de l’Union, d’Anderlecht, de La Gantoise et de Saint-Trond est donc claire : engranger un maximum de points européens.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

07:00
Sélectionneur rassembleur : l'initiative remarquée de Mark van Bommel pour le match de Bruges au PSV

Sélectionneur rassembleur : l'initiative remarquée de Mark van Bommel pour le match de Bruges au PSV

07:20
De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

09:20
Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA

Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA

08:00
Un ancien du Standard menacé au couteau à l'entraînement ? Le coéquipier incriminé sort du silence !

Un ancien du Standard menacé au couteau à l'entraînement ? Le coéquipier incriminé sort du silence !

10:00
La surprise du chef : le prochain adversaire des Diables avec deux absents qui font du bruit

La surprise du chef : le prochain adversaire des Diables avec deux absents qui font du bruit

09:40
🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités

🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités

08:30
Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

06:00
20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence

20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence

07:40
Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

21:20
Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

22:00
Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

06:30
Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

23:03
Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

21:40
📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

20:40
Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas" Interview

Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas"

20:00
Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

20:20
On en sait plus : voici combien de temps Christian Burgess sera absent après sa blessure à la cheville

On en sait plus : voici combien de temps Christian Burgess sera absent après sa blessure à la cheville

18:35
Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

22:40
Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

22:20
De retour...pour être titularisé contre Anderlecht ? Un changement remarqué dans la sélection brugeoise

De retour...pour être titularisé contre Anderlecht ? Un changement remarqué dans la sélection brugeoise

15:20
Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

20:53
Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union

Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union

17:40
1
Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

19:40
L'adversaire de Bruges très cash : "Je suis surpris qu'il joue encore au Club"

L'adversaire de Bruges très cash : "Je suis surpris qu'il joue encore au Club"

14:30
Le parcours du KRC Genk en Youth Cup s'achève déjà

Le parcours du KRC Genk en Youth Cup s'achève déjà

19:20
Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel

Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel

19:00
Les arbitres du week-end de Pro League sont connus : de bien mauvais augure pour Anderlecht et le Standard

Les arbitres du week-end de Pro League sont connus : de bien mauvais augure pour Anderlecht et le Standard

16:40
Huit buts cette saison : un ancien Diable retrouve ses sensations en Chine

Huit buts cette saison : un ancien Diable retrouve ses sensations en Chine

18:20
Georges-Louis Bouchez fait barrage : la réforme qui pourrait changer beaucoup pour les joueurs de Pro League

Georges-Louis Bouchez fait barrage : la réforme qui pourrait changer beaucoup pour les joueurs de Pro League

18:00
Que risque le gardien après la collision mortelle avec l'attaquant de Tenerife ? Un avocat se veut clair

Que risque le gardien après la collision mortelle avec l'attaquant de Tenerife ? Un avocat se veut clair

17:20
"Ça m'a sans doute influencé" : Massimo Bruno s'explique sur sa fin de carrière à 32 ans

"Ça m'a sans doute influencé" : Massimo Bruno s'explique sur sa fin de carrière à 32 ans

15:00
L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister

L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister

12:00
3
"Au milieu de nos supporters, on a des ordures !" : Mehdi Bayat explose devant le Comité disciplinaire

"Au milieu de nos supporters, on a des ordures !" : Mehdi Bayat explose devant le Comité disciplinaire

17:00
Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026

Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026

12:40
Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles

Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles

16:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 18:45 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 18:45 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
Lens Lens 21:00 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles Union 60 Union 60 a propos de L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister 051961rouche 051961rouche a propos de Mons - Charleroi a fait déborder le vase : la Belgique vers un changement drastique pour les supporters Sandirap77 Sandirap77 a propos de Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction den strep den strep a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved