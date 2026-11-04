La liste du Maroc : plusieurs Belgo-Marocains absents dans le groupe de Mo Ouahbi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La liste du Maroc : plusieurs Belgo-Marocains absents dans le groupe de Mo Ouahbi

Mohamed Ouahbi a dévoilé sa sélection pour les matchs du Maroc face au Niger, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Plusieurs absents sont à noter.

Le Maroc continuera sa campagne qualificative pour la CAN 2027 durant la trêve internationale de novembre. Les Lions de l'Atlas sont actuellement en tête de leur groupe qualificatif (le groupe A), avec 6 points pris lors de leurs deux premiers matchs. Ils affronteront désormais le Niger à deux reprises, d'abord à domicile le 13 novembre, puis à Niamey le 17 novembre.

Mohamed Ouahbi a dévoilé cette semaine son groupe pour ces deux rencontres, et il est privé de plusieurs joueurs importants : Ismaël Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi sont indisponibles. 

Ali Maamar bien repris avec le Maroc

Du côté des binationaux et des joueurs de Pro League, notons qu'Ali Maamar est une nouvelle fois appelé par Ouahbi. L'Anderlechtois avait été repris en octobre dernier, ainsi qu'en septembre, et avait même été titularisé à deux reprises par le coach marocain.

L'ex-Malinois Redouane Halhal est également repris, tout comme l'ex-Genkois Bilal El Khannouss. Cependant, pas trace dans le groupe de Chemsdine Tabi et Zakaria El Ouahdi.

Le premier ne joue pas beaucoup à Sunderland, tandis que le second n'atteint pas encore son niveau genkois avec Hambourg, qu'il a rejoint cet été. 

Lire aussi… Anderlecht devra se méfier d'un Belge de retour en forme : "Il joue enfin à son meilleur poste"

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