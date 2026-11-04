La montée ou rien : ce Diable Rouge bientôt coaché par un ancien du Club de Bruges

Arne Engels va de nouveau connaître un changement d'entraîneur à West Ham United. Le club anglais a limogé Nuno Espírito Santo après un début de championnat décevant. Une ancienne connaissance du Club de Bruges semble en passe de lui succéder.

West Ham a été relégué de Premier League la saison dernière et veut retrouver l'élite au plus vite. Mais pour l'instant, les choses ne se passent pas comme espéré. Après treize rencontres, le club n'occupe que la huitième place du Championship, à six points du leader, Middlesbrough.

Ce sont surtout les résultats récents qui ont coûté sa place à Nuno Espírito Santo . West Ham a successivement perdu à domicile contre Southampton (2-3) et West Bromwich Albion (1-3). La direction du club a alors décidé d'intervenir.

Une ancienne connaissance du Club de Bruges en pole position

Selon The Guardian, Scott Parker est le grand favori pour reprendre les commandes. L'Anglais pourrait signer un contrat de deux ans et demi. Aucune nomination officielle n'a toutefois encore été annoncée.

Début 2023, Parker était aux commandes du Club de Bruges, mais l'aventure s'était soldée par une grosse déception. Il avait dû partir après seulement douze matches, pour deux malheureuses victoires. En Angleterre, il a toutefois mené Fulham, Bournemouth et Burnley en Premier League.



Dans l'entrejeu des Hammers, Engels traverse lui aussi une période agitée. West Ham avit déboursé 22 millions de livres l'été dernier pour arracher le Diable Rouge au Celtic, un montant record pour un club de Championship. Les attentes sont donc particulièrement élevées.