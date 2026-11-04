Co-meilleur buteur en jouant chez le dernier : la révélation de D1 FFA est un ancien de Mouscron et de la RAAL

Ce week-end, Flénu a créé la surprise en tenant en échec le leader rochefortois. C'est Mathéo Vroman qui s'est chargé d'égaliser. Un but qui confirme son excellent début de saison.

Trois joueurs sont pour le moment au coude-à-coude au classement des meilleurs buteurs de D1 FFA, avec six réalisations chacun. Youssef Hamoutahar (Union U23) et Yoan Djongambo Apo (Sporting Charleroi U23) représentent les équipes espoirs, tandis que Mathéo Vroman impressionne avec Flénu.

Une titularisation face au Cercle avec Mouscron

Inscrire six buts en dix matchs lorsque vous évoluez pour le compte de la lanterne rouge et que vous n'avez pas débuté la saison comme titulaire (sa première apparition dans le onze intervient à la cinquième journée), voilà qui mérite d'être souligné.

Attaquant français de 24 ans, Mathéo Vroman est arrivé en Belgique très jeune. Natif de Villeneuve-d’Ascq, il a été formé à Mouscron, jusqu'à en intégrer l'équipe première et disputer trois matchs de D1A puis 16 de D1B.

Reculer pour mieux sauter

Lorsque l'Excel a fait faillite, Vroman a rejoint la RAAL, alors en D1 Amateurs. Mais il ne s'est pas imposé chez les Loups, qui l'ont prêté à Mandel United, avant de le céder définitivement à Deux-Acren.



Vroman a ainsi passé trois saisons en D2 FFA et n'a cessé d'y monter en puissance, jusqu'à signer un exercice 24 buts et 6 assists. Flénu y a vu un renfort de choix pour l'accompagner à l'échelon supérieur. Et le pari semble déjà gagnant.

