La surprise du chef : le prochain adversaire des Diables avec deux absents qui font du bruit

Après l'avoir battue 3-0 à Sclessin, la Belgique retrouvera la Turquie lors de la prochaine trêve internationale. Le nouveau sélectionneur a d'ailleurs dévoilé sa première liste...ou du moins ses grandes lignes.

Alors que les Turcs n'avaient pas démérité, la défaite 3-0 contre les Diables (et plus largement le 0 sur 12 dans cette campagne de Ligue des Nations ainsi que la Coupe du Monde décevante) avait coûté sa place au sélectionneur Vincenzo Montella.

La revanche aura lieu le jeudi 12 novembre à Izmir, avec la première de Sergen Yalçın sur le banc. En attendant, sa première liste était très attendue. Elle est arrivée hier, sous la forme d'une liste élargie.

La Turquie sans Aktürkoğlu et Bayındır

On y retrouve en effet pas moins de 47 noms. Mais même dans cet effectif pléthorique, on note deux absents de taille. Le premier n'est autre que Kerem Aktürkoğlu, titulaire à Sclessin face aux Diables.

L'ailier de Fenerbahçe n'avait pas manqué la moindre sélection depuis ses débuts en 2021 (15 buts en 58 caps et n'est pas blessé). L'autre grand absent est Altay Bayındır. Il s'agit du deuxième gardien.

Cette saison, Bayındır a été prêté par Manchester United au Celta Vigo, il avait été titularisé plusieurs matchs par les Red Devils, avant que Senne Lammens ne s'impose comme numéro un. Lui aussi est un habitué de la sélection, d'où la surprise de sa non-convocation.



