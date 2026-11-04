L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

Rayane Bounida est ouvert à l'idée de rester plus longtemps à l'Ajax. Le jeune Belge est encore sous contrat jusqu'à l'été 2028, mais les Amstellodamois ont déjà discuté d'une possible prolongation. Sa blessure a toutefois temporairement compliqué les choses.

Dans l'Ajax Life Podcast, Rayane Bounida s'est exprimé sur sa situation contractuelle. “Je pense qu'il faut attendre un peu. J'ai été absent pendant longtemps, donc c'est aussi compréhensible. Je dois retrouver la forme, jouer et me montrer. J'y suis ouvert, donc nous verrons bien.”

Bounida veut retrouver la forme

Bounida a récemment effectué son retour, mais il sent qu'il n'est pas encore tout à fait à son meilleur niveau. “Je pense que les 100 % sont encore loin. Mais je suis aux alentours de 90 à 95 %. La dernière étape consiste encore à accumuler des minutes et à me montrer.”

Le Belgo-marocain de 20 ans veut avant tout retrouver du rythme et faire ses preuves sur le terrain. C'est également important en vue de son avenir à Amsterdam.

L'ailier ne se soucie d'ailleurs guère de sa position sur le terrain. Il est prêt à jouer là où l'entraîneur Michel a besoin de lui. “Le plus important maintenant est simplement de jouer. Que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe. Je veux juste jouer. Je jouerai là où l'entraîneur aura besoin de moi.”



Rayane Bounida a rejoint l'Ajax en 2022 en provenance du centre de formation d'Anderlecht. Le technicien belge y est considéré comme un grand talent, mais il doit d'abord reconquérir sa place après sa blessure. Son avenir contractuel pourra ensuite devenir plus concret.