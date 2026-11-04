Le Comité disciplinaire a tranché : l'Union peut souffler

Dylan Aquino s'est présenté devant le Comité disciplinaire. L'ailier de l'Union Saint-Gilloise s'est défendu suite à son exclusion du week-end dernier à Beveren.

Monté à la mi-temps au Freethiel, Dylan Aquino n'était resté que huit minutes sur la pelouse, le temps de se faire exclure pour s'être involonatirement essuié les crampons sur la cheville d'Elohim Kaboré.

Pour son geste, le Parquet avait dans un premier temps demandé trois matchs de suspension, dont deux fermes. Hier, c'était au tour du Comité disciplinaire de se prononcer.

Le Comité plus clément envers Aquino

La défense du joueur a porté ses fruits puisque sa peine a été réduite. Comme l'indique La Dernière Heure, il ne sera finalement suspendu que pour la rencontre de dimanche contre Genk.

Le Parquet peut toutefois encore faire appel. L'Union Saint-Gilloise aussi, mais les chances sont faibles après cette réduction de peine.



L'Argentin pourrait donc bien revenir à l'occasion du déplacement à Courtrai pour la reprise suivant la dernière trêve internationale de l'année.