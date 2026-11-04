Le RSC Anderlecht privé de quelques cadres pour la réception du RB Salzbourg ?

Petite inquiétude à Anderlecht alors que le match face au RB Salzbourg sera très important en vue d'une qualification pour le prochain tour d'Europa League. Les Mauves pourraient être privés de deux joueurs importants.

Ce jeudi, le RSC Anderlecht reçoit le RB Salzbourg dans le cadre de la 4e journée d'Europa League. Après deux défaites pour lancer sa campagne, le Sporting a relevé la tête en déplacement au Jagiellonia Bialystok, mais doit désormais confirmer afin de rester dans la course au top 24.

La victoire semble donc obligatoire, et les Mauves se sont remis en confiance en écrasant Westerlo le week-end dernier. Mais les nouvelles à la veille du match européen ne sont pas forcément bonnes. Selon le Nieuwsblad, plusieurs joueurs manquaient à l'appel ce mercredi à l'entraînement.

Marten Winkler et Thelo Aasgaard étaient en effet absents et pourraient bien manquer la réception de Salzbourg. Concernant Winkler, l'inquiétude ne date pas d'aujourd'hui, puisque l'Allemand avait déjà manqué le match contre Westerlo dimanche dernier.

Winkler et Aasgaard absents ?

C'est une perte, car Marten Winkler avait commencé à prendre ses marques sur le flanc droit anderlechtois. À Bialystok, il avait inscrit l'un des trois buts de son équipe, d'une jolie frappe enroulée. Il restait également sur 4 titularisations consécutives en championnat, fait rare au sein du onze anderlechtois.

Thelo Aasgaard, lui, pourrait encore être de la partie. Le Norvégien monte également en puissance : prêté par les Glasgow Rangers, il avait initialement laissé sceptique, mais son utilisation dans un rôle libre au milieu de terrain lui a permis de livrer son meilleur match face au KVC Westerlo.



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La conférence de presse à venir de Vitor Bruno, plus tard dans l'après-midi, devra permettre de faire la lumière sur ces absences.