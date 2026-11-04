Les entraîneurs au bord du surmenage comme Vincent Kompany ? Felice Mazzù brise le silence

Le malaise de Vincent Kompany en plein milieu de l'entraînement du Bayern Munich a attiré l'attention sur l'aspect terriblement énergivore du métier d'entraîneur. Felice Mazzù y est aussi confronté et l'aborde sans tabou.

Successeur de Vincent Kompany à Anderlecht, aujourd'hui actif à Eupen, Felice Mazzù fait partie de ces (nombreux) entraîneurs qui ne comptent pas leurs heures pour aider leur équipe à performer. Dire stop n'est pas facile dans ce métier mais pourtant essentiel.

"On passe des heures à préparer des matchs, à analyser des matchs. Et donc, on mange plus tard, on mange moins bien. On doit malgré tout essayer de tout faire pour avoir une bonne hygiène de vie", explique Mazzù à la RTBF.

Une passion chronophage

Les cycles de sommeil sont également perturbés : "Je n’ai pas envie de dire que je passe des nuits sans dormir. Je ne sais pas si Vincent le faisait, le fait ou le fera encore. Mais en tout cas, le nombre d’heures pour préparer avant un match ou pour analyser derrière un match et pour préparer les semaines d’entraînement, c’est assez conséquent".

Beaucoup vous répondront qu'il s'agit de leur passion et que quand on aime, on ne compte pas. Que les responsabilités qui leur incombent sont grandes. Mais s'il y a bien une chose qui ne doit pas expliquer ce surmenage, c'est un salaire supérieur à la normale.



"Ces salaires-là qui sont plus ou moins élevés ne justifient pas le fait qu’on doive mourir plus tôt ou qu’on doive avoir une vie différente au niveau de l’hygiène, au niveau familial, au niveau du stress et du mental. Le salaire ne justifie pas le fait qu’une personne peut vivre plus longtemps", conclut Mazzù.

