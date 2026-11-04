"Les jours les plus difficiles de ma vie" : le gardien du FC Andorra s'exprime après le drame

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Les jours les plus difficiles de ma vie" : le gardien du FC Andorra s'exprime après le drame
Photo: © Photonews
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Deux jours après avoir provoqué le décès de l'attaquant de Tenerife, Jésus De Miguel, Jésus Owono s'est exprimé pour la première fois officiellement sur le drame, via un message publié sur les réseaux du FC Andorra.

Jesús Owono ne pensait sans doute pas se retrouver au coeur d'un tel drame. Le gardien de FC Andorra a réagi pour la première fois publiquement à la mort de Jesús de Miguel, l'attaquant de Tenerife avec lequel il est entré en collision lundi soir, lors d'une rencontre de Liga Hypermotion, la deuxième division espagnole.

Le drame s'est produit dans le temps additionnel, alors que les deux équipes se trouvaient à égalité (2-2). Sorti loin de son but pour intervenir sur un long ballon, Owono a violemment heurté De Miguel, qui s'est immédiatement effondré sur la pelouse. Le gardien équatoguinéen a été expulsé. Pris en charge sur le terrain, l'attaquant de 30 ans a été transporté à l'hôpital après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire. Malgré les soins prodigués, il est décédé mardi matin.

Message sur les réseaux officiels du FC Andorra

Dans un message publié sur les réseaux sociaux de son club, Owono confie son immense détresse : "Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. Je peine à trouver les mots justes et j'ai beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé."

Le portier adresse également ses pensées à la victime et à ses proches. "Je ressens une douleur immense face à la disparition de Jesús. Mes pensées vont à lui, à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient. Je sais que beaucoup de choses devront être abordées et j'accueillerai avec le plus grand respect tout ce qui pourra me concerner. Mais, pour l'instant, je ne pense qu'à Jesús et à cette douleur", a encore écrit le gardien de but équatoguinéen.

Insultes et menaces

Le gardien conclut sobrement son message par un "Repose en paix."

Depuis le drame, Owono a également été la cible d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, au point de désactiver son compte Instagram. Son club lui apporte un soutien psychologique. La police espagnole a par ailleurs ouvert une enquête judiciaire, conformément à la procédure applicable aux décès de cause non naturelle. Cette démarche ne signifie pas, à elle seule, que le gardien sera poursuivi pénalement.

Le FC Andorra appelle enfin au respect et à la compassion envers toutes les personnes touchées par cette tragédie.

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