Leurs aînés devront mieux faire : le Club de Bruges battu par le PSV en Youth League

Le Club NXT affrontait le PSV Eindhoven ce mercredi en Youth League, quelques heures avant que l'équipe A en fasse de même. Et les jeunes brugeois, invaincus jusqu'ici, se sont inclinés.

Le Club U19 était invaincu en Youth League jusqu'à présent, mais a cette fois dû s'avouer vaincu sur la pelouse du PSV Eindhoven. Une courte défaite qui s'est dessinée en toute fin de match, avec un but encaissé à la 87e minute de jeu.

Les jeunes Blauw & Zwart ont pourtant très bien commencé la rencontre avec un but après deux minutes seulement, signé Ossohou.

Ils sont cependant rentrés aux vestiaires menés, Buyens (jeune talent belge) et Dumbili ayant marqué aux 34e et 36e minutes.

Un but du fils Van Nistelrooy

Comme en première période, les Brugeois vont réagir dès l'enjeu : Da Silva égalise à la 47e, et on a longtemps cru que le Club NXT resterait invaincu dans cette Youth League. Mais un certain Liam Van Nisterooy, fils de Ruud, a fini par offrir la victoire à son équipe (3-2, 87e).

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Après cette défaite, la première donc de sa campagne, le Club U19 est désormais classé 13e de cette Youth League, avec 7 points pris sur 12.