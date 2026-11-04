L’Italie en difficulté avant de se déplacer au Stade Roi Baudouin

Les Diables Rouges recevront l’Italie le 15 novembre en Ligue des Nations. Ce sera un match particulièrement important pour les Italiens, mais le sélectionneur Roberto Mancini doit faire face à de sérieux soucis. En raison d’une longue liste de blessés, il risque de devoir se passer de plusieurs joueurs importants.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Italie est confrontée à une véritable vague de blessures. Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca et Federico Chiesa, entre autres, ne sont pas disponibles. Manuel Locatelli, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno et Giovanni Leoni pourraient également devoir déclarer forfait.

Mancini doit faire appel aux jeunes

En raison de toutes ces absences, Mancini envisage de donner leur chance à plusieurs jeunes talents. Alphadjo Cissé, le jeune attaquant de l’AC Milan, est notamment en bonne position pour décrocher une première sélection. Luca Koleosho et Niccolò Pisilli sont également attendus dans le groupe.

À l’inverse, plusieurs joueurs expérimentés pourraient effectuer leur retour. Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante et Mateo Retegui devraient à nouveau être convoqués.

Un match important pour les Diables Rouges

L’Italie recevra d’abord la France le 12 novembre, avant de se déplacer à Bruxelles trois jours plus tard. Les deux rencontres revêtent une grande importance dans la lutte pour une place en quarts de finale de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges ont remporté leur précédente confrontation contre l’Italie sur le score de 0-2 et espèrent rééditer cette performance. Pour Mancini, il faudra surtout attendre de voir comment son groupe diminué se présentera.





Les nombreuses blessures pourraient contraindre les Italiens à se rendre en Belgique avec une équipe très jeune - ce qui avait déjà été le cas au match aller, Mancini étant alors en pleine phase de formation de son groupe. Depuis, la Squadra Azzurra a repris du poil de la bête.