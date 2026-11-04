L’Italie en difficulté avant de se déplacer au Stade Roi Baudouin

L’Italie en difficulté avant de se déplacer au Stade Roi Baudouin
Photo: © photonews
Deviens fan de Italie! 182

Les Diables Rouges recevront l’Italie le 15 novembre en Ligue des Nations. Ce sera un match particulièrement important pour les Italiens, mais le sélectionneur Roberto Mancini doit faire face à de sérieux soucis. En raison d’une longue liste de blessés, il risque de devoir se passer de plusieurs joueurs importants.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Italie est confrontée à une véritable vague de blessures. Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca et Federico Chiesa, entre autres, ne sont pas disponibles. Manuel Locatelli, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno et Giovanni Leoni pourraient également devoir déclarer forfait.

Mancini doit faire appel aux jeunes

En raison de toutes ces absences, Mancini envisage de donner leur chance à plusieurs jeunes talents. Alphadjo Cissé, le jeune attaquant de l’AC Milan, est notamment en bonne position pour décrocher une première sélection. Luca Koleosho et Niccolò Pisilli sont également attendus dans le groupe.

À l’inverse, plusieurs joueurs expérimentés pourraient effectuer leur retour. Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante et Mateo Retegui devraient à nouveau être convoqués.

Un match important pour les Diables Rouges

L’Italie recevra d’abord la France le 12 novembre, avant de se déplacer à Bruxelles trois jours plus tard. Les deux rencontres revêtent une grande importance dans la lutte pour une place en quarts de finale de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges ont remporté leur précédente confrontation contre l’Italie sur le score de 0-2 et espèrent rééditer cette performance. Pour Mancini, il faudra surtout attendre de voir comment son groupe diminué se présentera.

Les nombreuses blessures pourraient contraindre les Italiens à se rendre en Belgique avec une équipe très jeune - ce qui avait déjà été le cas au match aller, Mancini étant alors en pleine phase de formation de son groupe. Depuis, la Squadra Azzurra a repris du poil de la bête. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Italie

Plus de news

Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents

Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents

15:40
Anderlecht devra se méfier d'un Belge de retour en forme : "Il joue enfin à son meilleur poste" Interview

Anderlecht devra se méfier d'un Belge de retour en forme : "Il joue enfin à son meilleur poste"

15:20
Un coéquipier brise le silence autour d'Owono après le décès de Jesús De Miguel

Un coéquipier brise le silence autour d'Owono après le décès de Jesús De Miguel

15:00
Le RSC Anderlecht privé de quelques cadres pour la réception du RB Salzbourg ?

Le RSC Anderlecht privé de quelques cadres pour la réception du RB Salzbourg ?

14:40
Accusé de racisme à plusieurs reprises : voici le nouveau coach de Romelu Lukaku en Turquie

Accusé de racisme à plusieurs reprises : voici le nouveau coach de Romelu Lukaku en Turquie

14:00
La liste du Maroc : plusieurs Belgo-Marocains absents dans le groupe de Mo Ouahbi

La liste du Maroc : plusieurs Belgo-Marocains absents dans le groupe de Mo Ouahbi

13:30
Pour le plus grand bonheur de Mouscron : le meilleur buteur de D2 FFA crache des flammes à 42 ans !

Pour le plus grand bonheur de Mouscron : le meilleur buteur de D2 FFA crache des flammes à 42 ans !

13:00
Un agent belge influent sort du bois : "On a perdu un client qui nous a dit qu'on n'était pas assez corrompus"

Un agent belge influent sort du bois : "On a perdu un client qui nous a dit qu'on n'était pas assez corrompus"

12:40
Binational avant l'heure, il avait tourné le dos à la Belgique : "Comment faire une équipe avec ça ?"

Binational avant l'heure, il avait tourné le dos à la Belgique : "Comment faire une équipe avec ça ?"

12:20
Co-meilleur buteur en jouant chez le dernier : la révélation de D1 FFA est un ancien de Mouscron et de la RAAL

Co-meilleur buteur en jouant chez le dernier : la révélation de D1 FFA est un ancien de Mouscron et de la RAAL

12:00
Une nouvelle vie qui commence : retraité depuis l'été, cet ancien flop du Standard a débuté sa reconversion

Une nouvelle vie qui commence : retraité depuis l'été, cet ancien flop du Standard a débuté sa reconversion

11:40
Le Comité disciplinaire a tranché : l'Union peut souffler

Le Comité disciplinaire a tranché : l'Union peut souffler

11:20
La montée ou rien : ce Diable Rouge bientôt coaché par un ancien du Club de Bruges

La montée ou rien : ce Diable Rouge bientôt coaché par un ancien du Club de Bruges

11:00
Les entraîneurs au bord du surmenage comme Vincent Kompany ? Felice Mazzù brise le silence

Les entraîneurs au bord du surmenage comme Vincent Kompany ? Felice Mazzù brise le silence

10:30
La surprise du chef : le prochain adversaire des Diables avec deux absents qui font du bruit

La surprise du chef : le prochain adversaire des Diables avec deux absents qui font du bruit

09:40
Un ancien du Standard menacé au couteau à l'entraînement ? Le coéquipier incriminé sort du silence !

Un ancien du Standard menacé au couteau à l'entraînement ? Le coéquipier incriminé sort du silence !

10:00
De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

De retour en forme : Romelu Lukaku annonce la couleur et prévient Liverpool

09:20
La fierté de notre football : pourquoi cette semaine peut encore être cruciale pour le coefficient belge

La fierté de notre football : pourquoi cette semaine peut encore être cruciale pour le coefficient belge

09:00
🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités

🎥 On ne s'habitue jamais au succès : un ancien de Charleroi casse le trophée pendant les festivités

08:30
Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA

Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA

08:00
20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence

20 ans sur le banc ! L'entraîneur en poste à la plus grande longévité d'Europe tire sa révérence

07:40
Sélectionneur rassembleur : l'initiative remarquée de Mark van Bommel pour le match de Bruges au PSV

Sélectionneur rassembleur : l'initiative remarquée de Mark van Bommel pour le match de Bruges au PSV

07:20
L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

L'Ajax veut prolonger Rayane Bounida, le talent belgo-marocain réagit

07:00
Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

06:30
Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

Ivan Leko ne se voit pas favori au PSV : "Nous ne devons pas être naïfs"

06:00
Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

22:20
Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

23:03
Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

22:40
Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

22:00
Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

21:40
Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

21:20
Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

20:53
📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

20:40
Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

20:20
Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas" Interview

Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas"

20:00
Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles Union 60 Union 60 a propos de L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister 051961rouche 051961rouche a propos de Mons - Charleroi a fait déborder le vase : la Belgique vers un changement drastique pour les supporters Sandirap77 Sandirap77 a propos de Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction den strep den strep a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved