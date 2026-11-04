Officiel : deux Diables Rouges perdent leur coach en pleine saison

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le Portugais s'en va pour le Sporting Portugal.

Paulo Fonseca était encore sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2027, alors que le club occupe actuellement la troisième place de Ligue 1. Pourtant, l’entraîneur de 53 ans a décidé de retourner au Portugal en pleine saison. Le Sporting Lisbonne va d'ailleurs verser une indemnité de 5 millions d'euros à l'OL en guise de dédommagement.

Lyon ne cache pas sa déception

Dans un communiqué particulièrement virulent, l'OL fait en outre savoir qu’il regrette profondément le départ de Fonseca. Le club évoque une décision inattendue et souligne qu’il est particulièrement regrettable que l’entraîneur abandonne son groupe à ce moment précis.

"Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison.

Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet.

Dans une période aussi déterminante de la saison, l’Olympique Lyonnais estime que l’ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club".





Les choses changent donc en cours de saison pour Loïs Openda et Julien Duranville, qui ont trouvé leur place cette saison à l'OL, mais aussi pour Zeno Debast, qui a désormais un nouvel entraîneur au Sporting Portugal.