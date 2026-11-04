"Pas facile pour lui de rester à l’écart" : le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany

De nouveau absent du banc du Bayern Munich ce mardi lors du déplacement européen de son clun à l'Atlético de Madrid, Vincent Kompany récupère à son domicile sans trop se mêler du quotidien de son équipe. Mais ce n'est pas une consigne toujours facile à respecter selon le directeur sportif du club bavarois.

Le Bayern Munich doit toujours composer sans son entraîneur Vincent Kompany, mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer ce mardi soir sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-2). Le technicien belge poursuit sa convalescence après avoir été touché par une méningite. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund, a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé, tout en reconnaissant qu’il n’est pas évident pour "Vince the Prince" de prendre ses distances avec le football.

Le Bayern victorieux à l'Atlético

Mardi soir encore, Vincent Kompany n’était pas présent sur le banc du Bayern Munich pour affronter l’Atlético de Madrid. Comme lors des précédentes rencontres, Aaron Danks a assuré l’intérim. Une mission qu’il a parfaitement remplie, puisque les Bavarois ont décroché une victoire convaincante, la première de leur histoire face au club madrilène.

En interne, la consigne est claire : Vincent Kompany doit avant tout se concentrer sur son rétablissement et éviter de se mêler de la gestion quotidienne de l’équipe. Une recommandation qu’il respecte dans l’ensemble, même si avec son tempérament, ce n'est pas toujours une consigne facile à respecter pour lui.

Importance de bien récupérer

"Il parvient globalement à rester à l’écart. Il y a évidemment parfois quelques désaccords, mais il n’intervient vraiment pas dans les détails", explique Christoph Freund. Le directeur sportif insiste sur l’importance de laisser le technicien bruxellois récupérer pleinement. Une période de repos qui n’est toutefois pas facile à vivre pour un coach réputé pour son investissement sans limites. Le père de Vincent Kompany révélait récemment le rythme effréné de son fils qui travaillait généralement 18 heures par jour selon ses dires.

Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"





"Ce n’est pas facile pour lui de ne pas se mêler de tout. Tous ceux qui connaissent Vinnie savent à quel point il est passionné de football", a ajouté Christoph Freund.

La date du retour de Vincent Kompany sur le banc du Rekordmeister reste inconnue. Son absence est toutefois déjà confirmée jusqu’à la mi-novembre. D’ici là, Aaron Danks continuera d’assurer l’intérim. "Aaron effectue vraiment du très bon travail. C’est tout simplement quelqu’un de formidable", a souligné le directeur sportif du Bayern.