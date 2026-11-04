Pour le plus grand bonheur de Mouscron : le meilleur buteur de D2 FFA crache des flammes à 42 ans !

Le Stade Mouscronnois a renoué avec la victoire en s'imposant 2-1 contre le Stade Verviétois ce week-end. Jerôme Mezine en a profité pour retrouver le chemin des filets. Il tient une sacrée forme en ce début de saison.

Né sur les cendres encore chaudes de l'Excel Mouscron, le Stade Mouscronnois s'acharne à faire vibrer le Canonnier. Même hors du football professionnel. Il faut dire que l'équipe peut compter sur quelques régionaux de l'étape pour préserver l'âme du club, mais aussi performer sur le terrain.

Les vétérans montrent l'exemple

On peut par exemple citer ces gardiens du temple que son Kieran Felix, Corentin Koçur, Idir Ouali ou Anthony Knockaert. Et puis, il y a Jérôme Mezine.

L'attaquant français de 42 ans retrouve une seconde jeunesse chez les Hurlus, avec un bilan de 11 buts en 11 matchs. Celui qui avait autrefois inscrit 18 buts en deux saisons de D1B pour Mouscron et Deinze prend un plaisir fou à haranguer le Canonnier comme à la belle époque.

Mouscron devait réagir

Samedi soir, c'est encore lui qui a permis au Stade Mouscronnois de prendre les devants contre Verviers peu avant la demi-heure. Malgré l'exclusion de Vinny Mayele quelques minutes plus tard, les locaux se sont imposés 2-1.

