Pour voir son fils et des Diables rouges : le sélectionneur des Diables rouges connait la route d'Eindhoven

Quand on a joué 274 fois pour le PSV Eindhoven, il n'est pas étonnant d'être présent au stade pour une rencontre de Ligue des Champions. Surtout quand votre fils évolue dans l'équipe hôte et que certains de vos joueurs évoluent dans le camp d'en face. Aux côtés du sélectionneur des Diables, on retrouvait Vincent Mannaert dont on connaît le passé au Club de Bruges.

La présence de Mark van Bommel et de Vincent Mannaert dans les tribunes à Eindhoven s’inscrit dans un contexte particulier, à quelques jours de la prochaine sélection des Diables Rouges. Le sélectionneur belge assiste ce mercredi soir à la rencontre de Ligue des champions entre le PSV et le Club Bruges, accompagné de l’ensemble de son staff technique.

Une dimension personnelle et professionnelle

Pour Van Bommel, ce déplacement revêt une dimension à la fois personnelle et professionnelle. L’ancien milieu de terrain connaît parfaitement le PSV, où il a évolué pendant plusieurs saisons comme joueur avant d’y terminer sa carrière et d’en devenir l’entraîneur. Son fils Ruben porte aujourd’hui les couleurs du club néerlandais. Mais cette soirée sera également l’occasion d’observer plusieurs joueurs brugeois susceptibles de figurer dans ses prochaines convocations : Hans Vanaken, Brandon Mechele, Joaquin Seys et Kyriani Sabbe.

"Team building" de staff

Le déplacement a aussi été pensé comme un moment de cohésion pour le staff des Diables rouges. Selon la presse néerlandaise, Mark van Bommel a convié ses collaborateurs à un repas dans la Legends Lounge du Philips Stadion avant de rejoindre les tribunes pour suivre la rencontre. Boudewijn Zenden, Maarten Martens et Reinier Robbemond font notamment partie du groupe.

La présence de Vincent Mannaert à ses côtés ajoute une dimension institutionnelle à cette soirée. Le CEO de la Fédération belge de football accompagne ainsi le sélectionneur dans ce rendez-vous européen, alors que la préparation de la prochaine liste internationale entre dans sa dernière ligne droite. Vincent Mannaert a aussi longtemps été le directeur sportif du Club de Bruges.

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C'est ce vendredi midi que Mark van Bommel dévoilera sa sélection vendredi à midi, en vue des prochaines rencontres de la Belgique face à la Turquie et à l’Italie. Pour les joueurs "Blauw en Zwart", cette affiche européenne représente donc une occasion supplémentaire de se mettre en évidence devant le sélectionneur.