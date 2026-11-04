Rik De Mil face à un casse-tête avant l'Europe : quatre blessés et un attaquant inéligible

La Gantoise s'est envolée mercredi pour la Finlande en vue de son match de Conference League contre le KuPS Kuopio. Rik De Mil devra une nouvelle fois bricoler jeudi, car plusieurs joueurs ne sont pas disponibles pour ce déplacement européen.

La Gantoise est surtout privée de plusieurs éléments importants en attaque et en défense. Michel-Ange Balikwisha et Ibrahima Cissé sont blessés et ne font pas le déplacement. Balikwisha était déjà incertain le week-end dernier contre Lommel et n'avait finalement pas été repris dans la sélection.

Selon Het Laatste Nieuws, les deux joueurs ne sont toujours pas suffisamment rétablis pour affronter le KuPS. Gand devra donc à nouveau se passer de Balikwisha, à un moment où sa campagne européenne doit prendre forme.

Burgess absent pendant plusieurs mois

Christian Burgess est bien sûr lui aussi absent en Finlande. Le défenseur souffre d'une petite fracture au tibia et sera écarté des terrains pendant deux à trois mois, comme l'a révélé Gand ce mardi. Burgess s'était blessé à l'entraînement avant le match contre Lommel le week-end dernier.

Ngom, lui, est indisponible depuis longtemps et ne reviendra pas cette saison : il a subi une grave blessure aux ligaments croisés.



Max Dean n'a pas non plus fait le déplacement, mais cela n'a rien à voir avec une blessure. L'attaquant ne figure en effet pas sur la liste européenne de la Gantoise et ne peut donc pas être aligné en Conference League.