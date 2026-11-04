Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
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Sacré renfort ! Un ancien fidèle serviteur d'Anderlecht reprend du service en D1 FFA
Photo: © photonews

Hubert Lemaire était un spectateur attentif de Flénu - Rochefort le week-end dernier. Et il ne s'agissait pas uniquement d'une visite de courtoisie au Tondreau.

Le Tondreau, Hubert Lemaire l'a brièvement fréquenté lors de l'été 2025. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services comme préparateur physique d'Anderlecht, il avait repris du service au sein du staff d'Emilio Ferrera.

Mais à la suite du départ de son frère de directeur sportif, Emilio Ferrera n'était pas resté longtemps. Lemaire avait aussi quitté le navire dans la foulée, préférant ne pas rester sous les ordres du nouvel entraîneur George Boateng.

"J'ai des valeurs. Continuer avec d'autres personnes que celles avec qui je m'étais engagé allait contre ces valeurs. C'est triste d'en arriver là. Je ne sais pas où Mons va. Je ne sais pas. Mais je souhaite pour la région que ça ne soit pas un fiasco", expliquait-il à l'époque.

Hubert Lemaire, un fameux renfort pour Flénu

Un peu plus d'un an plus tard, c'était donc pour voir Flénu (hébergé par son voisin du RAEC Mons) qu'il est revenu au Tondreau. Comme l'explique SudInfo, Hubert Lemaire va intégrer le staff de la lanterne rouge à partir de ce jeudi.


Même si la situation est précaire avec cette dernière place, le potentiel est là, le partage contre le leader rochefortois l'a montré. Avec sa connaissance du haut niveau, Hubert Lemaire doit aider le groupe à continuer à aller de l'avant.

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