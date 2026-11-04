Saint-Trond retient son souffle avant Brann : la présence d'un cadre en suspens

Saint-Trond se prépare pour le match de Conference League contre Brann, mais l’entraîneur intérimaire Sepp De Roover pourrait devoir composer avec une absence. Kota Takai n’est pas encore totalement remis de la blessure contractée contre OH Louvain.

Le défenseur a dû quitter le terrain à la mi-temps le week-end dernier et n’a pas encore pu reprendre l’entraînement collectif. Sa présence jeudi est donc loin d’être acquise.

Selon Het Nieuwsblad, Kota Takai ne s’est pas encore entraîné avec le reste du groupe depuis le match de championnat contre OHL. Ses chances d’être remis à temps pour le rendez-vous européen semblent dès lors limitées.

Takai incertain avant le match européen de STVV

De Roover a toutefois aussi de bonnes nouvelles. L’entraîneur intérimaire peut compter sur un noyau entièrement apte pour la rencontre face à Brann, ce qui lui offre suffisamment d’options à presque tous les postes.

Takai a été un élément important de la défense trudonnaire ces dernières semaines. S’il devait effectivement manquer à l’appel, De Roover devra donc réorganiser son arrière-garde.



Saint-Trond veut à nouveau prendre des points européens à domicile jeudi. Après le récent changement d’entraîneur, un bon résultat face à Brann pourrait en outre immédiatement apporter un surplus de confiance.