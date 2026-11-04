Sélectionneur rassembleur : l'initiative remarquée de Mark van Bommel pour le match de Bruges au PSV

PSV - Club de Bruges sera un nouveau match capital pour le football belge. Que ce soit pour le coefficient ou pour permettre aux joueurs sur le terrain de marquer des points. En vue du mercato, mais aussi des Diables Rouges.

Pouvait-il en être autrement ? Mark van Bommel sera évidemment présent à Eindhoven ce soir pour le match entre le PSV et le Club de Bruges. Il faut dire que notre sélectionneur y est comme chez lui.

Le Néerlandais y a joué pendant sept ans, lançant sa carrière de joueur et la terminant au Philips Stadion (274 matchs joués). Il y a également écrit les premiers chapitres de sa carrière d'entraîneur, d'abord avec les U19 puis sur le banc de l'équipe première.

Son fils joue d'ailleurs toujours au PSV et sera l'une des menaces à surveiller pour les Brugeois. Chez ces derniers, Van Bommel sera également attentif aux prestations de ses Diables, à savoir Joaquin Seys, Brandon Mechele, Kyriani Sabbe et Hans Vanaken.

Une belle soirée en perspective ?

Si bien que notre sélectionneur ne se rendra pas seul sur place. Comme l'explique Het Nieuwsblad, Mark van Bommel emmène carrément tout son staff à Eindhoven pour un teambuilding, avec le match de ce soir en guise de conclusion.

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De quoi continuer à renforcer les liens, même en dehors des trêves internationales. Notamment avec le nouveau venu, le team manager Igor Vetokele.