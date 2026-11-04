Surprise : Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid, intègre le Conseil d'Administration du club !

La légende du tennis espagnol Rafael Nadal a toujours été un grand supporter du Real Madrid. Il se rend régulièrement à Santiago Bernabeu en tant qu'invité d'honneur, et aura désormais une occasion d'y aller bien plus souvent : le Majorquais intègre le Conseil d'Administration du club !

Le Real Madrid a annoncé la nouvelle mercredi sur le site officiel du club. Lors d'une réunion tenue le 4 novembre, le conseil d'administration a décidé de soumettre la nomination de Nadal à l'approbation des membres.

L'ancien numéro un mondial est enregistré au Real comme membre du club sous le numéro 67.778 et était déjà membre d'honneur du club.

Le communiqué du Real Madrid

« Le Conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce mercredi 4 novembre, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal Parera, membre numéro 67 778 de notre club, en tant que nouveau membre du Conseil d’administration.

Rafael Nadal, membre honoraire du Real Madrid, est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport et l’un des athlètes espagnols les plus admirés et reconnus au monde.



Pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes, c’est une grande fierté qu’une figure de son envergure sportive et humaine, une référence du sport espagnol et mondial, rejoigne notre conseil d’administration et contribue, depuis cette position à responsabilité, au présent et à l’avenir de notre club », peut-on lire.