Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents
Photo: © photonews
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C'est une très mauvaise nouvelle qui frappe le Standard : le capitaine américain Marlon Fossey s'est blessé à l'entraînement ce mercredi et pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Si l'IRM prévue dans l'après-midi le confirme, sa saison pourrait être terminée.

Vincent Euvrard a appris une très mauvaise nouvelle ce mercredi lors de sa conférence de presse hebdomadaire, deux jours avant la réception de Beveren. "Marlon Fossey s'est blessé probablement très gravement ce matin au genou. Sans contact, son genou a tourné. Il a eu très mal. On attend l'IRM, mais ça pourrait être une absence de très longue durée. On craint le pire. Tout donne l'air que c'est très grave."

Le Standard craint une rupture des ligaments croisés

Le capitaine américain souffrirait d'une blessure des ligaments croisés, ce qui mettrait d'ores et déjà un terme à sa saison. Henry Lawrence pourrait en profiter pour retrouver le temps de jeu qu'il a perdu depuis le début de saison. Et, mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard, Marlon Fossey sera loin d'être le seul absent contre Beveren.

"Dimitri Lavalée est encore trop juste. Casper Nielsen est toujours out. Bernard Nguene s'était blessé contre Dender, a rejoué mais a encore ressenti une douleur. Noa Sy devait être sur le banc la semaine dernière car il se développe bien, mais il a eu un contact à l'entraînement où Bruny (Nsimba) est tombé sur lui et il s'est fait mal aux ligaments de l'épaule. Tous ces gars devraient être de retour après la trêve, mais ils ne seront pas là."

Mohamed El Hankouri a encore des douleurs

Enfin, Mohamed El Hankouri était censé jouer avec le SL16 FC la semaine dernière, mais ça n'avait pas été le cas. "Mohamed El Hankouri s'est entraîné mais a pris quelques jours de repos, parce qu'on n'était pas sûrs. Il avait une raideur dans l'ischio, et au vu de son historique, on n'a pas voulu prendre de risque. On verra ce week-end s'il est là."


Que ce soit au niveau de la courbe des résultats ou de l'infirmerie, il est donc temps que la trêve internationale arrive, au Standard, même si Matthieu Epolo sera de retour ce week-end. Mais avant ça, les Rouches devront impérativement s'imposer lors de la venue de Beveren pour ne pas vivre deux semaines de marasme.

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