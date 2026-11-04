Une nouvelle vie qui commence : retraité depuis l'été, cet ancien flop du Standard a débuté sa reconversion

Voilà maintenant un peu plus de cinq ans que Duje Cop a quitté le Standard. L'ancien international croate a pris sa retraite cet été et sait déjà ce qu'il veut faire de son après-carrière.

Le Standard avait tout de même déboursé 3,10 millions pour acheter Duje Cop à Cagliari en août 2017. Avec un investissement moins important, les Rouches l'auraient sans doute plus rapidement cédé.

Car l'attaquant croate n'a jamais vraiment convaincu. Il a donc été prêté au Real Valladolid, avec qui il n'a pas inscrit le moindre but en Liga. Revenu avec la queue entre les jambes, il ne s'est pas davantage imposé sous les ordres de Michel Preud'Homme, avec deux saisons vécues comme remplaçant.

En 2021, le Standard l'a même cédé gratuitement au Dinamo Zagreb. Mais même au pays, Cop a eu du mal à se relancer. Le Dinamo l'a ainsi à son tour prêté à Celje (Slovénie) et à Sibenik.

Une reconversion opérée à Rijeka

Le natif de Vinkovci a tout de même retrouvé du poil de la bête au Lokomotiv Zagreb, avec une saison à 12 buts en 2023/2024. Cela lui a ouvert les portes d'un transfert à Rijeka (ancien bourreau du Standard en Europa League) où il a achevé sa carrière cet été.



Désormais âgé de 36 ans, Duje Cop prépare déjà activement la suite : s'il a rejoint Rijeka pour le dernier challenge de sa carrière, c'était pour en intégrer la structure sportive à terme. Non pas comme dirigeant : Cop est ainsi actuellement en train de se recycler comme entraîneur, pour garder ce contact avec le terrain.

