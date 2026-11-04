Un agent belge influent sort du bois : "On a perdu un client qui nous a dit qu'on n'était pas assez corrompus"

Stirr Associates, l’agence de l'agent de joueurs Stijn Francis, a le vent en poupe. Elle a notamment géré les transferts de Kostas Karetsas, Nathan De Cat, Loïs Openda et Jarne Steuckers l'été dernier. Le témoignage de son homme fort laisse apparaître toute la dureté du milieu.

Ancien joueur de Westerlo et de Louvain, Stijn Francis a avant tout créé Stirr Associates sur base de son propre vécu. Un vécu qui lui a fait prendre conscience de sa naïveté et de celles de la plupart des joueurs face aux enjeux (dont ils sont pourtant le centre) en coulisses.

"Par exemple, un club peut dire à l’agent : si tu prolonges le joueur ici, on te donne une commission supplémentaire. Et le joueur n’en sait rien. Moi, je disais à mes amis : voilà ce qu’on m’a proposé, comment on règle ça ? Au départ, je voulais juste ne rien faire dans leur dos. Et ça a eu du succès", explique-t-il, dans un entretien accordé au média Le Grand Rectangle.

Les bons comptes font les bons amis

Le but est de collaborer dans l'intérêt du joueur et non pas dans son dos : "J’ai vu des choses ici, en Belgique : un club a dit à l’agent que, s’il prolongeait le joueur à ces conditions, il aurait un pourcentage de revente, et que le joueur ne devait rien voir. Le joueur croit avoir un agent qui s’est battu pour lui, alors que le club et l’agent le poussent ensemble à signer un contrat qui ne lui est pas favorable".

Cela vaut aussi pour les commissions à la signature. Stijn Francis cite le cas de Zinho Vanheusden. Il avait un club anglais, un club italien et le Standard. Au Standard, on gagnait beaucoup moins qu’avec les deux autres. À l’époque, tu n’as pas beaucoup d’argent et tu dois survivre pour rester agent : ça met la pression. On lui a dit : voilà les trois clubs, voilà les trois commissions, c’est à toi de décider. La seule façon de résoudre ce conflit, c’est d’être 100 % transparent et de laisser la décision au joueur.

Rester fidèle à ses valeurs, un choix qui peut fâcher

A court terme, la transparence ne paie pas toujours : "On a perdu un client qui nous a dit : tu n’es pas assez corrompu, tu ne sais pas me mettre dans l’un de ces vingt clubs. Les bons clients nous demandent du contrôle, les mauvais disent : tu dois me mettre dans tel club".





Dans ce milieu, la loi de la jungle a souvent prédominé. Certaines enquêtes menées à l'étranger ont d'ailleurs montré des liens entre certaines agences et le crime organisé.

Les clubs ne sont pas non plus exempts de tout reproche : "Quand on a commencé, on était bloqués dans certains clubs parce que certains grands agents étaient contre nous : on voulait être transparents, et on nous disait que nous ne gagnerions jamais d’argent comme ça, qu’il fallait travailler pour le club. Ils ne m’ont jamais dit qu’il fallait donner quelque chose, mais c’était mon sentiment".

