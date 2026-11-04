Un ancien du Standard menacé au couteau à l'entraînement ? Le coéquipier incriminé sort du silence !

Voilà un peu plus d'un an que Birkir Bjarnason a raccroché les crampons. La carrière de l'ancien milieu du Standard restera à jamais marquée par cette grave altercation avec Younes Belhanda du côté de l'Adana Demirspor. C'est désormais au joueur frano-marocain de livrer sa version de l'histoire.

Il y a quelques mois, Birkir Bjarnason a expliqué qu'un jour, un coéquipier l'a attendu avec un couteau au centre d'entraînement. L'histoire remonte à la saison 2022/2023 et implique Younès Belhanda. Ce dernier est revenu sur l'incident pour RMC.

Une tension latente entre les deux hommes

"Il était du genre à faire constamment des interventions très rudes à l’entraînement. Il avait peur de moi, donc il ne s’approchait pas trop. L’année précédente, quand j’étais blessé, il jouait à ma place. Quand j’ai repris la saison en pleine forme, il s’est senti menacé pour son poste et m’a donné deux coups de coude à l’entraînement", avance Belhanda.

La situation a dégénéré : La première fois, je n’ai rien répondu, mais quand il a recommencé, je me suis retourné et je l’ai frappé, il est tombé par terre. Après ça, il a fait tout un cirque sur place. Il a appelé la presse, il a fait des déclarations du genre 'Le club ne m’a pas assez protégé' ".

Aucune réconciliation possible

L'ancien champion de France avec Montpellier nie l'avoir attendu couteau à la main. "Le lendemain, je suis allé le voir juste pour m’excuser. Je lui ai dit : 'Toi aussi, frappe-moi un coup'. Pour que je puisse réintégrer l’équipe, il fallait que Bjarnason me pardonne. Mais lui ne voulait pas".



Malgré ce triste épisode, l'entraîneur Vincenzo Montella réintègre Belhanda dans l'équipe. Avec succès : l'attaquant marque dès sa première entrée au jeu. "Après le but, j’ai voulu serrer la main de Bjarnason, mais il a encore refusé. Il a passé toute l’année à râler sur le banc. Je crois qu’il a inventé l’histoire du couteau pour ça. Il n’y a jamais eu de couteau au milieu".

