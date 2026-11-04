Un coéquipier brise le silence autour d'Owono après le décès de Jesús De Miguel

Un coéquipier brise le silence autour d'Owono après le décès de Jesús De Miguel
Photo: © Photonews

La mort de Jesús de Miguel a également marqué profondément le vestiaire du FC Andorre. L'attaquant de Tenerife est décédé mardi, un jour après avoir violemment heurté le gardien Jesús Owono lors du match de championnat contre Andorre.

Jesus Owono traverse lui-même une période particulièrement difficile. Après le choc fatal, le gardien a été la cible d'une vague de reproches et de haine en ligne. Au sein du vestiaire d'Andorre, on tente désormais de le soutenir lui aussi.

Sur Instagram, le défenseur Lautaro Spatz a partagé un message émouvant. “Il y a des moments où le football n'a plus aucun sens”, écrit-il. “Ce que nous avons vécu, aucun d'entre nous ne l'oubliera jamais. Une tragédie qui nous a laissés complètement brisés.”

Spatz adresse d'abord ses condoléances à la famille, aux amis et aux proches de De Miguel, ainsi qu'à tous les supporters de Tenerife. Il s'adresse ensuite également explicitement à son coéquipier Owono.

“Mon coéquipier, gardien et ami est profondément touché par ce qui s'est passé”, écrit Spatz. “Tous ceux qui le connaissent savent quel genre de personne il est, à quel point il souffre actuellement et qu'il n'aurait jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit.”

Selon l'équipier d'Owono, cette collision doit donc être considérée comme une phase de jeu malheureuse aux conséquences inimaginables. “Dans le football, des actions accidentelles se produisent, mais personne ne peut imaginer que l'une d'elles puisse avoir des conséquences aussi tragiques.”

Owono a dû désactiver ses réseaux 

Owono a entre-temps désactivé son compte Instagram après avoir reçu de graves insultes. International équatoguinéen, il était très suivi sur les réseaux, et donc particulièrement exposé. Le FC Andorre offre de son côté un soutien psychologique aux joueurs et aux membres du staff qui en ressentent le besoin.

La police espagnole a entre-temps ouvert une enquête sur le décès de De Miguel. Celle-ci se déroule sous la supervision de la justice. Une telle enquête doit établir les circonstances précises d'une mort non naturelle et ne signifie pas automatiquement qu'Owono est considéré comme pénalement responsable.

Spatz a lui aussi vécu ces minutes dramatiques de très près. Il faisait partie des joueurs qui se sont immédiatement précipités vers De Miguel et, selon AS, il a même aidé plus tard à transporter la civière.

Son message se termine donc sans plus évoquer le football. “Aujourd'hui, le football n'a pas d'importance. Il ne reste qu'à porter ensemble ce chagrin, à faire preuve d'un respect maximal et à envoyer toute notre force à la famille et à tous ceux qui souffrent de cette terrible perte. Repose en paix, Demi.”

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