Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un consultant tacle Adnane Abid : "L'Union Belge doit le convaincre ? Restons sérieux..."
Photo: © Photonews
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Récemment, une nouvelle étonnante est tombée : Adnane Abid serait dans le viseur de la fédération marocaine, et l'Union Belge compterait donc elle aussi garder l'ailier du Standard dans ses petits papiers. Mais Abid a-t-il vraiment le niveau pour l'une de ces deux sélections ? Pour Hein Vanhaezebrouck, il y a de quoi se poser des questions.

Face au KV Courtrai, aucun Rouche n'a en tout cas évolué à un niveau digne d'être appelé pour quelque équipe nationale que ce soit. Le Standard s'est contenté d'un partage à domicile face à ce qui était alors la lanterne rouge, et aurait peut-être même mérité la défaite.

Pas de quoi convaincre, donc, Hein Vanhaezebrouck que Adnane Abid mériterait de jouer dans un club plus prestigieux - ou pour l'équipe nationale, que ce soit du Maroc ou de Belgique. "Il a déjà montré de belles choses ces dernières saisons. Mais au final, c'est bien trop peu pour un club comme le Standard", estime l'ancien coach de Gand et d'Anderlecht dans le Nieuwsblad.

Adnane Abid, pas une perte pour la Belgique ? 

Un constat sévère, Abid étant l'un des rares joueurs du Standard capables de faire la différence cette saison. Mais Vanhaezebrouck se repose notamment sur les rumeurs comme quoi le Belgo-Marocain serait suivi de près par les fédérations de ses deux nations. 

Et l'Union belge devrait le convaincre ?

Hein Vanhaezebrouck

"J'ai appris qu'Adnane Abid devrait apparemment choisir entre les Diables Rouges et les Lions de l'Atlas... et l'Union Belge devrait le convaincre ? Allons, restons sérieux", continue l'ex-entraîneur de La Gantoise. Selon lui, Abid n'est pas un joueur pour lequel la fédération devrait faire des pieds et des mains, au contraire d'autres ayant quitté le giron belge.

"Ce n'est pas le type de joueur, comme Konstantinos Karetsas ou Jorthy Mokio, qui serait une grosse perte pour la Belgique", estime Hein Vanhaezebrouck.  

Adnane Abid a porté le maillot des équipes nationales belges des U15 aux U19. Là, il a notamment cotoyé des talents comme Mario Stroeykens, Johan Bakayoko, Zeno Debast, Nathan Ngoy ou Roméo Lavia. Désormais âgé de 23 ans, Abid n'a pas intégré l'équipe U21. 

En l'état actuel des choses, il semble donc fort peu probable que le Verviétois entre réellement en ligne de compte pour quelque sélection que ce soit. Si la concurrence est bien sûr très forte au poste d'ailier chez les Diables Rouges, le Maroc a de son côté un noyau quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde et demi-finaliste en 2022 : il serait malvenu de conclure qu'un joueur n'ayant pas le niveau pour la Belgique, l'aurait forcément pour les Lions de l'Atlas...

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