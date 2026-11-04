Un joueur formé à Anderlecht et Genk parmi les 10 nominés au Ballon d'or africain

Il a bien grandi Ismael Saibari. Après être passé par les équipes d'âge du KV Malines et de Genk, il a ensuite rejoint le PSV Eindhoven où il s'est affirmé au point de devenir aussi l'une des pièces maîtrsses de l'équipe nationale marocaine. Et de s'offrir un transfert au Bayern Munich. Cette fois, Saibari figure parmi les 10 nommés au Ballon d'or africain aux côtés des Hakimi, Mané, Sarr ou Diaz.

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi les 10 joueurs retenus pour le titre de Joueur africain de l’année 2026, plus communément appelé Ballon d’Or africain. Une liste particulièrement relevée, avec plusieurs stars du football européen, mais aussi quelques profils qui se sont illustrés sur le continent. Achraf Hakimi, lauréat en 2025, tentera notamment de conserver sa couronne.

Trois "Lions de l'Atlas" dans les dix

Le Marocain est accompagné de deux compatriotes : Brahim Díaz, auteur d’une belle campagne avec le Real Madrid et particulièrement en vue lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, ainsi qu’Ismaël Saibari. Le milieu offensif a franchi un cap cette saison et s’est imposé parmi les joueurs africains les plus en vue.

Rappelons que si Ismael Saibari est né à Terrassa en Espagne voici 25 ans, c'est bien en Belgique qu'il a commencé à taper ses premiers ballons. D'abord à Willebroek-Meerhof puis Beerschot-Wilrijk avant de porter les couleurs d'Anderlecht, du KV Malines et de Genk.

En 2018, il traverse le Moerdijk pour rejoindre le PSV Eindhoven où il va finir sa post-formation et se révéler en équipe première. C'est aussi avec le club néerlandais qu'il va être convoqué par l'équipe nationale marocaine avec laquelle il compte désormais 37 sélections et 12 goals depuis 2023. Il a d'ailleurs disputé la dernière Coupe du monde aux Etats-Unis avec les "Lions de l'Atlas".

Un transfert au Bayern après un bon Mondial

Après 142 matchs, 42 buts et 29 passes décisives pour le compte du PSV, Ismael Saibari a quitté les Pays-Bas cet été pour le Bayern Munich de Vincent Kompany. Un transfert à 50 millions, mais des débuts mitigés avec le Rekordmeister puisqu'il n'a marqué que trois fois et délivré quatre passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondue.



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Trois représentants aussi pour le Sénégal dont l'inoxydable Sadio Mané

Le Sénégal est également très bien représenté avec trois candidats. Sadio Mané, déjà sacré à deux reprises, figure parmi les prétendants, aux côtés d’Ismaïla Sarr et de Pape Gueye. Ce dernier s’est notamment distingué lors de la CAN, avec son but décisif en finale face au Maroc.

Les quatre autres représentants viennent de différents horizons. La Côte d’Ivoire pourra compter sur Amad Diallo, joueur de Manchester United, tandis que le Congolais Yoane Wissa, désormais à Newcastle, figure également dans la sélection. Antoine Semenyo, qui évolue à Manchester City, défendra les couleurs du Ghana. Enfin, le Sud-Africain Teboho Mokoena - fils d'Aron Mokoena passé jadis par le Beerschot et Genk - complète cette liste après ses performances avec Mamelodi Sundowns et lors de la Coupe du monde.

Le vainqueur sera dévoilé le 7 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des CAF Awards.

Les dix nommés :