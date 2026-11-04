Une recrue de l'Union a déjà tapé dans l'oeil de l'Europe : deux clubs sont sur le coup

Depuis plusieurs saisons, l'Union Saint-Gilloise a tendance à taper dans le mille au moment de renforcer son effectif. Cela implique de belles ventes qui permettent de continuer dans cette voie et d'augmenter les investissements. Avec l'arrivée de Relebohile Mofokeng, l'USG semble avoir une nouvelle fois tapé dans le mille.

Relebohile Mofokeng (22 ans) a été l'une des premières recrues estivales de l'Union Saint-Gilloise, arrivant dans la foulée de la belle Coupe du Monde de l'Afrique du Sud en provenance des Orlando Pirates. Rapidement, l'ailier sud-africain s'est imposé comme un titulaire important au Parc Duden.

Ainsi, Mofokeng compte déjà 5 buts et 4 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues et est l'un des éléments les plus importants du onze de David Hubert. Mais comme chaque saison, l'Union Saint-Gilloise sait aussi que ces belles performances signifient un intérêt de la part de grands clubs européens.

Relebohile Mofokeng suivi par le LOSC et le Bayer Leverkusen

Or, ce serait d'ores et déjà le cas pour Relebohile Mofokeng. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, deux clubs auraient déjà inscrit l'Unioniste dans leurs petits papiers : le LOSC et le Bayer Leverkusen.

⚽🇿🇦 Le LOSC a intégré le nom de Relebohile Mofokeng à sa short-list. Le Bayer 04 aussi à l'affût. Tous les détails sont à lire ICI ⤵️ 🔗 https://t.co/hzpFu1dDxd 🇨🇭 @SkySportCH #mercato #USG #RUSG #JPL #Ligue1 #Lille #B04 #SAFootball — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 4, 2026

Le Bayer a déjà eu à se féliciter de suivre l'Union de près, ayant transféré Victor Boniface en 2023 pour 22 millions d'euros. Le Nigérian traverse actuellement des moments difficiles mais avait initialement impressionné, avec 32 buts en 64 matchs depuis son arrivée.





L'USG a cependant la main : Relebohile Mofokeng a signé jusqu'en 2030, est évalué à 6 millions d'euros et le club bruxellois dispose encore une option de prolongation d'un an.