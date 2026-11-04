Vitor Bruno adresse un message après le décès de Jesus de Miguel

Vitor Bruno adresse un message après le décès de Jesus de Miguel
Photo: © photonews

Vitor Bruno a également tenu à consacrer un moment, lors de sa conférence de presse avant le match d’Europa League contre Salzbourg, à un message de soutien. L’entraîneur d’Anderlecht a évoqué le décès de Jesús de Miguel, l’attaquant de Tenerife qui a succombé aux suites d’un violent choc avec le gardien du FC Andorre Jesus Owono.

Jesus De Miguel est violemment entré en collision avec Owono lundi durant le match. Il a été réanimé sur le terrain et transporté à l’hôpital, mais est décédé un jour plus tard.

"Mes condoléances à la famille. C’est un cauchemar", a réagi Vitor Bruno à ce sujet en début de conférence de presse. "Personne ne veut vivre ce genre de choses".

L’entraîneur portugais a également voulu souligner que le gardien adverse n’avait pas agi avec l’intention de blesser son adversaire.

Nabil Bentayeb aussi avait subi un choc sévère

"On peut bien sûr éviter de réaliser ce genre de geste, mais l'intention du gardien n'était pas de faire mal à l'adversaire", a-t-il déclaré, avant de rappeler les risques inhérents au football.

Lire aussi… "Chaque détail prend des proportions folles" : la pression est différente à Anderlecht
 "Nous sommes tellement exposés. Vous avez également vu ce qui est arrivé à Bentayeb (qui avait reçu un coup sur la tête et avait brièvement perdu conscience face à Zulte Waregem, nda). Nous essayons de l’éviter, mais nous sommes tellement passionnés. On prend des risques à chaque fois", reconnaît Bruno, qui transmet également ses condoléances à la famille et au club de Tenerife en son nom et en celui du RSC Anderlecht.

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