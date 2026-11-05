🎥 Cet ancien de Pro League insulte l'arbitre et voit rouge en Ligue des Champions

Auteur d'un but et d'une passe décisive, Aboubakary Koïta a réalisé une superbe prestation individuelle sous les couleurs de l'AEK Athènes contre le Real Madrid, ce mercredi soir en Ligue des Champions. L'ancien Trudonnaire a cependant terni sa soirée en recevant un carton rouge pour avoir insulté l'arbitre après le coup de sifflet final.

Cela aurait pu être l'une des surprises de la saison en Ligue des Champions. L'AEK Athènes n'était qu'à quelques minutes d'accrocher le Real Madrid, mercredi soir.

Les Grecs ont d'ailleurs ouvert le score dès le premier quart d'heure grâce à l'ancien joueur de Saint-Trond Aboubakary Koïta. Jude Bellingham a ensuite égalisé, mais l'AEK a repris les commandes grâce à Pilo, sur un assist, cette fois, de Koïta à l'entrée du dernier quart d'heure.

Les Athéniens ont ensuite vécu une fin de partie frustrante, puisque Kylian Mbappé a égalisé dans la foulée, avant que Federico Valverde ne donne la victoire au Real Madrid dans le temps additionnel (90+2e).

Aboubakary Koïta insulte l'arbitre d'AEK - Real Madrid et voit rouge

Des événements qui ont sensiblement énervé les joueurs de l'AEK Athènes, à commencer par l'ancien Trudonnaire Aboubakary Koïta, qui a visiblement insulté l'arbitre Mariani au coup de sifflet final.

Résultat des courses : une exclusion et une superbe prestation individuelle gâchée. Dommage pour le joueur de 28 ans, qui pourrait donc manquer le déplacement à Côme dans deux semaines.



Lire aussi… 🎥 Un ancien de Saint-Trond s'offre un but en Ligue des Champions face à Thibaut Courtois›