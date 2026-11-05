🎥 Fabio Silva à l'assist, Karetsas à la conclusion : les anciens de Pro League offrent la victoire à Dortmund

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Fabio Silva à l'assist, Karetsas à la conclusion : les anciens de Pro League offrent la victoire à Dortmund
Photo: © photonews
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Vainqueur du Bétis Séville, le Borussia Dortmund a pu compter pour l'emporter sur deux anciens pensionnaires de Pro League, qui ont laissé des souvenirs différents dans notre compétition.

Le Borussia Dortmund l'a emporté 2-1 contre le Bétis Séville ce mercredi, à l'occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Un match rempli d'émotions pour Marc Bartra, joueur sévillan passé par le club allemand, mais finalement marqué du sceau de deux anciens talents passés par notre Jupiler Pro League : Kos Karetsas et Fabio Silva.

L'ancienne pépite formée à Anderlecht puis au Racing Genk - d'où il a été transféré au Borussia Dortmund - a permis aux Allemands de reprendre l’avantage (2-1), au terme d’une combinaison avec Fabio Silva. Une action qui met en lumière deux joueurs dont le parcours est également lié au championnat belge.

Karetsas avait pris le relais de Guirassy

Entré en jeu dès la 34e minute à la suite de la blessure de Serhou Guirassy, Kos Karetsas n’a pas tardé à se montrer décisif, avec ce but tombé à la 72e minute, finalement décisif pour offrir les trois points au vice-champion d'Allemagne. À la passe, Fabio Silva a lui aussi apporté sa contribution à cette réalisation, confirmant la bonne entente entre les deux joueurs. Mais le Portugais avait aussi ouvert le score à la 49e minute pour le BVB.

Karetsas avait séduit la Pro League, moins Fabio Silva

Pour les amateurs de football belge, ces deux noms ne sont pas inconnus. Kos Karetsas a longtemps évolué sous les couleurs du KRC Genk. Formé en partie à Anderlecht durant sa jeunesse, il avait rejoint le club limbourgeois, où il a progressivement franchi les étapes. Il s’est notamment révélé avec Jong Genk en Challenger Pro League avant de s’imposer dans l’équipe première. Ses qualités techniques et sa créativité avaient rapidement attiré l’attention.

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De son côté, Fabio Silva avait été prêté à Anderlecht par Wolverhampton lors de la saison 2022-2023. Sous le maillot mauve, il avait inscrit 11 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré une saison collective mouvementée pour le Sporting, il avait démontré un certains sens du but, mais aussi fait preuve de pas mal d'irrégularité. 

Aujourd’hui réunis à Dortmund, les deux anciens pensionnaires du football belge se retrouvaient au cœur d’une soirée européenne qu'ils auront marqué de leur empreinte. 

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