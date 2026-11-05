Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc
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Longtemps en contact avec le Sporting d'Anderlecht avant l'arrivée du Portugais Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc. Le Néerlandais devient l'entraîneur de Kasımpaşa, en première division turque.

Entraîneur principal du Club de Bruges entre janvier et juin 2022, Alfred Schreuder aurait pu signer un étonnant retour en Belgique pendant l'été.

C'est en effet lui qui était la priorité de la direction du Sporting d'Anderlecht avant l'arrivée du Portugais Vitor Bruno. Schreuder avait eu des discussions avancées avec le club bruxellois, avant de revenir sur ses pas.

Assistant de Julian Nagelsmann en équipe nationale d'Allemagne entre mars et juillet, Alfred Schreuder n'avait pas encore retrouvé de nouveau défi depuis lors.

Alfred Schreuder est le nouvel entraîneur de Kasımpaşa

C'est désormais chose faite. Et l'information est officielle : le Néerlandais de 51 ans est le nouvel entraîneur de Kasımpaşa, club de première division turque.

Après dix journées, le club figure à la cinquième place du championnat avec 17 points pris sur 30. Le podium se trouve à cinq longueurs, la tête du championnat, occupée par Galatasaray, à huit.

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