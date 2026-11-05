Brandon Mechele encense l'un de ses coéquipiers du Club de Bruges : "Un véritable cheat code"

Brandon Mechele avait évidemment le sourire ce mercredi soir après la victoire du Club de Bruges face au PSV en Ligue des Champions (1-2). Le défenseur des Blauw en Zwart n'a d'ailleurs pas hésité à faire l'éloge de l'un de ses coéquipiers.

Carlos Forbs a inscrit le but du 1-2 sur une contre-attaque brugeoise. Après ne pas avoir été irréprochable face au but, le Portugais s'est montré décisif au meilleur des moments.

"Sur sa première occasion, il a complètement envoyé le ballon au-dessus. Heureusement, cette fois, il l'a mise au fond", a réagi Brandon Mechele.

Brandon Mechele souligne l'importance de Carlos Forbs

Le Diable Rouge a ensuite insisté sur l'importance de l'ailier né à Sintra pour le Club de Bruges : "C'est une arme redoutable. Un véritable cheat code (rires)."

"Quand l'adversaire défend en un contre un, il n'y a pas de couverture", a-t-il souligné au micro de VTM.

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"Cela laisse donc des espaces dans le dos de la défense. Ce sont des risques que nous prenons aussi. Nous avons su en profiter."