Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"
Photo: © photonews

Au Club de Bruges, toute l'attention se portait d'abord sur le choc de Ligue des Champions contre le PSV, mercredi soir. Mais dans quelques jours, les Blauw & Zwart auront déjà un autre rendez-vous de taille : Anderlecht se déplacera dimanche au stade Jan Breydel, pour une rencontre qui tient tout particulièrement à cœur à de nombreux joueurs brugeois.

Pour les joueurs qui ont grandi au Club de Bruges, affronter Anderlecht reste un rendez-vous à part. Joaquin Seys n'a donc pas besoin qu'on lui rappelle l'importance du duel qui attend les Blauw & Zwart après leur déplacement européen à Eindhoven.

Dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le jeune défenseur et Hans Vanaken sont revenus sur l'intensité de cette rivalité, profondément ancrée dans l'identité brugeoise. "En Belgique, cela reste quand même LE match", souligne le médian offensif et capitaine.

Le Topper, le match de l'année en Belgique

Vanaken souligne que les joueurs formés au club accordent encore davantage d'importance à cette confrontation. Il cite notamment Joaquin Seys, Brandon Mechele et Romeo Vermant, mais aussi Maxim De Cuyper, qui ressentait lui aussi cette rivalité avec une intensité particulière.

Seys ne tarde pas à confirmer les propos de son capitaine. "On nous l'a inculqué depuis les jeunes : s'il faut gagner un match, c'est contre Anderlecht." Une rivalité qui remonte à l'enfance et qui se manifestait jusque dans les habitudes quotidiennes. "Même enfants, nous ne portions jamais de violet", raconte-t-il.

Lire aussi… "Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer
Le défenseur brugeois a d'ailleurs souri lorsqu'on lui a suggéré que le choc face à Anderlecht pourrait passer au second plan en raison de la Ligue des Champions. "Donc non, je ne l'avais pas oublié." Bruges se présentera en tout cas en pleine confiance après s'être imposé au PSV Eindhoven ce mercredi.

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