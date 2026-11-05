Analyse Bruges rêve du top 8 et de la Coupe du monde des clubs : les conséquences de sa victoire face au PSV

Bruges rêve du top 8 et de la Coupe du monde des clubs : les conséquences de sa victoire face au PSV
Photo: © Photonews

Après avoir créé l’exploit face à l'Inter et son succès contre Lens, Bruges a remis le couvert en s’imposant face au PSV. Avec 9 points sur 12, les Brugeois peuvent désormais rêver d’une place dans le top 8 de la phase de ligue et ont pratiquement assuré leur qualification pour le top 24. Mais quelles sont les conséquences de ces deux succès pour le coefficient UEFA, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des Champions de la saison prochaine ?

Le Sporting CP avait dépassé le Club de Bruges au classement UEFA mardi. Un détail qui pourrait avoir son importance si les deux équipes terminaient leur championnat respectif à une place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions et que le vainqueur de l’Europa League obtenait son billet pour la C1 via son championnat.

Dans ce cas, une place supplémentaire serait libérée et pourrait encore profiter au Club de Bruges. Grâce à leur victoire sur la pelouse du PSV Eindhoven, les Blauw en Zwart ont justement repris l’avantage sur le Sporting CP au classement UEFA. Une excellente opération également pour le coefficient belge.

Le Club de Bruges réalise une excellente opération sur tous les tableaux grâce à sa victoire contre le PSV

La Belgique creuse encore un peu plus l’écart avec les Pays-Bas au classement des coefficients UEFA. Il appartiendra désormais aux clubs belges engagés jeudi de tenter de réduire l’écart avec le Portugal. Malheureusement pour les représentants belges, le FC Porto s’est également imposé.

Dans l’optique de la Coupe du monde des clubs 2029, le Club de Bruges a aussi réalisé une très belle opération. Le PSV Eindhoven faisait en effet partie de ses concurrents directs dans la course au top 12 du classement qualificatif pour la compétition.

Par ailleurs, une qualification pour le top 24 de la phase de ligue de la Ligue des Champions semble désormais presque acquise. Avec neuf points au compteur et une différence de buts de +4, les Brugeois disposent d'un matelas confortable. Même quatre défaites par un seul but d’écart lors de leurs quatre dernières rencontres pourraient suffire à décrocher leur qualification.

Lire aussi… LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV

Le Club de Bruges peut-il rêver du top 8 en Ligue des Champions ?

Un dixième point permettrait déjà aux Brugeois d’avoir un pied en barrages. Avec une victoire supplémentaire, leur qualification pour le top 24 serait pratiquement assurée. Mais pourquoi ne pas voir encore plus grand et rêver d’une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale ?

À mi-parcours de la phase de ligue, les hommes d’Ivan Leko occupent une impressionnante neuvième place. Le PSG et le Real Madrid affichent un bilan parfait de 12 points sur 12, tandis qu’Arsenal suit avec 10 unités. Derrière, plusieurs formations se tiennent avec neuf points, dont le Club de Bruges.

Le calendrier des Blauw en Zwart s’annonce toutefois relevé, avec quatre rencontres encore au programme : Liverpool (8e, 9 points sur 12) à domicile, Naples (27e, 3 points sur 12) à l’extérieur, Stuttgart (14e, 7 points sur 12) en déplacement et Bodø/Glimt (25e, 4 points sur 12) à domicile.

Un programme compliqué, certes. Mais après leur succès face au PSV Eindhoven, qui oserait affirmer que les Brugeois n’ont aucune chance de créer la surprise ?

Les quatre dernières rencontres, programmées entre novembre, décembre et janvier, permettront de savoir jusqu’où le Club de Bruges peut aller dans cette Ligue des Champions.

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